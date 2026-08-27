ASEAN impulsa el reconocimiento de competencias para avanzar hacia un mercado laboral integrado

Hanoi (VNA) - La 29.ª Reunión de Ministros de Trabajo de la ASEAN (ALMM), celebrada en Bangkok, Tailandia, puso el foco en el reconocimiento de competencias profesionales como vía para fortalecer los recursos humanos y avanzar hacia un mercado laboral de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) más resiliente, inclusivo e integrado.



Bajo el lema "Impulsar los recursos humanos de la ASEAN: certificación de competencias hacia el reconocimiento mundial", ministros y delegaciones de los 11 países miembros, junto con representantes de la Secretaría de la agrupación, debatieron medidas para adaptar los recursos humanos a los rápidos avances tecnológicos, la transición verde, la digitalización y los cambios del mercado laboral.



Los participantes reafirmaron su compromiso con la creación de empleos decentes e inclusivos, el aprendizaje permanente y una transición justa hacia los empleos verdes, así como con la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.



La reunión aprobó el Programa de Trabajo de los Ministros de Trabajo de la ASEAN para 2026-2030 y dos declaraciones sobre la contratación justa, ética y sostenible de trabajadores migrantes y el fortalecimiento de la resiliencia de los mercados laborales y las sociedades.



La delegación vietnamita, encabezada por el viceministro del Interior Cao Huy, propuso tres prioridades para promover el reconocimiento de competencias: ampliar y armonizar los mecanismos de reconocimiento mutuo; desarrollar una infraestructura digital fiable para la certificación transfronteriza mediante inteligencia artificial y tecnologías digitales; y garantizar que el reconocimiento de competencias se traduzca en mejores condiciones laborales, salarios justos y una protección social integral.



Cao Huy reafirmó que Vietnam trabajará estrechamente con los países miembros para aplicar eficazmente el Programa de Trabajo ALMM 2026-2030, contribuyendo a construir un mercado laboral de la ASEAN más resiliente, inclusivo e integrado./.

VNA