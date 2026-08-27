Política

Vietnam y ONU intensifican investigación y asesoramiento sobre políticas de derechos de la infancia

Vietnam y UNICEF intensificarán la investigación y el asesoramiento sobre políticas de derechos de la infancia para 2026-2031 ante nuevos desafíos sociales y digitales.

Le Hai Binh, subdirector permanente de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, recibe a Silvia Danailov, representante de UNICEF en Vietnam. (Foto: VNA)
Le Hai Binh, subdirector permanente de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, recibe a Silvia Danailov, representante de UNICEF en Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y las Naciones Unidas, a través de UNICEF, acordaron intensificar la investigación y el asesoramiento sobre políticas de derechos de la infancia para el período 2026-2031, con especial atención a los nuevos desafíos derivados de la transformación del modelo de crecimiento, la urbanización, la migración, el cambio climático y el entorno digital.

La cooperación fue abordada hoy en una reunión celebrada en la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, donde dirigentes de la institución y representantes de UNICEF y de las Naciones Unidas en Vietnam evaluaron los resultados de la colaboración durante el último período y definieron sus principales orientaciones para los próximos años.

Ambas partes valoraron que la cooperación ha sido cada vez más eficaz y sustancial. Los programas conjuntos han contribuido a actualizar las normas internacionales, mejorar la investigación teórica y reforzar el asesoramiento sobre políticas. Los contenidos relativos a los derechos de la infancia también se han incorporado a los programas de formación y capacitación de cuadros directivos y gestores.

Entre los resultados destacados figura el informe "50 años de logros de Vietnam en materia de infancia y perspectivas de futuro", considerado un producto de conocimiento con alto valor práctico.

Los dirigentes de la Academia reafirmaron que la atención, protección y educación de los niños constituyen una prioridad estratégica del Partido y el Estado de Vietnam. Asimismo, expresaron su disposición a seguir cooperando con UNICEF para fortalecer las capacidades de funcionarios y empleados públicos, promoviendo un enfoque integral, humano y basado en evidencias, especialmente en favor de los niños en situación de vulnerabilidad.

La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Vietnam, Pauline Tamesis, destacó que invertir en los niños significa invertir tanto en el presente como en el futuro del país. En este sentido, subrayó la necesidad de impulsar inversiones integrales que combinen las infraestructuras con servicios sociales esenciales, como la educación, la nutrición y la seguridad en línea.

Por su parte, la Representante de UNICEF en Vietnam, Silvia Danailov, manifestó la disposición de la organización a proporcionar asistencia técnica y conectar a la Academia con expertos internacionales para apoyar la investigación, el asesoramiento sobre políticas y la construcción de un ecosistema de gobernanza equitativo. También expresó su expectativa de que ambas partes preparen los contenidos necesarios para avanzar hacia la firma de un memorando de entendimiento para la nueva etapa de cooperación.

Para 2026-2031, las partes acordaron centrar la investigación y el asesoramiento en los efectos que los cambios económicos y sociales tienen sobre los niños y las familias. Entre las prioridades figuran el cambio del modelo de crecimiento, la urbanización, la migración y el cambio climático, así como el perfeccionamiento del marco institucional para proteger a los niños en la economía digital y gestionar los riesgos en el ciberespacio.

Asimismo, se evaluará la capacidad de prestación de servicios sociales de cara al período 2030-2045 y se incorporarán los derechos de la infancia a los programas de formación de funcionarios, con contenidos sobre formulación de políticas públicas, gestión basada en resultados, análisis de políticas sustentado en datos y protección infantil en el entorno digital.

Ambas partes también prevén organizar foros y seminarios científicos anuales y poner en marcha, a partir de 2026, un proyecto de investigación sobre los derechos de la infancia y el desarrollo inclusivo, además de un programa para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de las autoridades locales en esta materia./.

VNA
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