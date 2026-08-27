Premier vietnamita exige avance en educación y formación

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, destacó hoy que el año escolar 2026-2027 tiene una importancia especial y debe representar un cambio en el pensamiento, los métodos de trabajo y la calidad, creando un avance en la educación y la formación.

Al presidir una conferencia para evaluar el año escolar 2025-2026 y desplegar las tareas para el 2026-2027, Minh Hung señaló algunas deficiencias, como la lentitud en el perfeccionamiento de políticas y su aplicación en determinados lugares; la escasez de docentes, aulas, salas especializadas y equipos didácticos; y la falta de cambios sustanciales en algunas escuelas. Los métodos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y exámenes siguen dando demasiado peso a las calificaciones; mientras persisten el afán por los logros formales, el fraude, las clases particulares desvirtuadas y las irregularidades en los exámenes.

También persisten deficiencias en la formación ética, de habilidades para la vida, la atención a la salud física y mental y la seguridad escolar, incluidos casos de violencia escolar e inseguridad alimentaria. La formación de recursos humanos de alta calidad y la vinculación entre las escuelas, las empresas y el mercado laboral aún no responden a las necesidades, mientras que la transformación digital, la construcción de bases de datos y la aplicación de la ciencia y la tecnología avanzan con lentitud.

Pidió al sector educativo y las autoridades locales reconocer francamente estas limitaciones, determinar sus causas y responsabilidades y adoptar medidas correctivas desde el nuevo año escolar. La prioridad será pasar de la elaboración de instituciones a su aplicación efectiva; de la gestión administrativa a la gobernanza para el desarrollo; de contabilizar tareas a medir resultados; y de reformas externas a cambios sustanciales dentro de cada escuela, aula, docente y estudiante.

Por otro lado, urgió solucionar la falta de aulas, equipos y la sobrecarga en las zonas urbanas y los parques industriales.

Al mismo tiempo, deberán continuar las reformas en la gestión escolar, los contenidos y métodos de enseñanza, así como en los exámenes y evaluaciones; revisar los programas y libros de texto y combatir decididamente el afán por los logros formales, el fraude y las irregularidades. También se deberá reforzar la educación sobre historia nacional, patriotismo, ética, habilidades para la vida, idiomas extranjeros, competencias digitales, STEM y el uso selectivo de la inteligencia artificial (IA).

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

El jefe de Gobierno instó al Ministerio de Educación y Formación coordinar con otras carteras, sectores y localidades para aplicar eficazmente la Resolución 71; además de mejorar la calidad educativa, resolver el desequilibrio en el número de docentes, garantizar los libros de texto e impulsar la transformación digital y el uso de la IA.

Los ministerios y organismos competentes recibieron tareas específicas relacionadas con el presupuesto, las plazas de personal, la planificación de terrenos para escuelas, la salud escolar, la seguridad alimentaria, la seguridad en los centros educativos y las bases de datos.

Las autoridades locales deben considerar la educación y la formación como una prioridad fundamental y asumir plena responsabilidad por su calidad en sus respectivos territorios; contratar y distribuir activamente a los docentes y priorizar terrenos y recursos para las escuelas, especialmente en zonas urbanas, parques industriales, áreas desfavorecidas y fronterizas.

El primer ministro afirmó que el objetivo final del año escolar 2026-2027 es contar con mejores estudiantes, docentes, escuelas y recursos humanos, creando una base sólida para un avance en el desarrollo de la educación y la formación./.

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