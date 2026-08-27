Países del Sudeste Asiático impulsan cooperación turística con nueva iniciativa

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La VII Conferencia de Ministros de Turismo del mecanismo de la Cooperación Económica Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), aprobó hoy el Plan de Acción Conjunto sobre Cooperación Turística para 2026-2028, orientado a promover “Cinco países, un destino”, impulsar el turismo sostenible y fortalecer la resiliencia regional.

La reunión, celebrada en el marco de la 20.ª Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE-HCMC), congregó a ministros y jefes de delegación responsables del turismo de Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam.

El ministro federal de Cultura, Hoteles y Turismo de Myanmar, Maung Myint, presidió el encuentro, mientras que la ministra vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, participó como representante del país anfitrión.

En la apertura, Maung Myint destacó la importancia de revisar los avances de la cooperación turística y definir nuevas orientaciones. Según datos de ONU Turismo citados por el ministro, en 2025 el mundo registró unos 1.520 millones de llegadas de turistas internacionales, un 4% más que en 2024.

El ministro señaló que el crecimiento del turismo en Asia-Pacífico ofrece condiciones favorables para que los países de ACMECS refuercen la cooperación, mejoren la conectividad y desarrollen conjuntamente sus destinos.

Asimismo, destacó la posición estratégica de la subregión, que conecta China, India y el Sudeste Asiático continental y actúa como puente entre mercados y fuentes de turistas internacionales. El río Mekong, la riqueza cultural y la expansión de la conectividad, el comercio y la inversión ofrecen nuevas oportunidades para profundizar la cooperación turística.

La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, asiste como representante del país anfitrión. Foto: VNA

En este contexto, la iniciativa “Cinco países, un destino” busca desarrollar circuitos turísticos multinacionales, facilitar los desplazamientos y reforzar la promoción conjunta, especialmente en mercados como China, India, Japón y Corea del Sur.

Maung Myint consideró que el turismo intrarregional aún cuenta con un amplio potencial de crecimiento y propuso fortalecer la conectividad transfronteriza, desarrollar productos y rutas multinacionales, compartir información y coordinar las actividades de marketing y promoción. Estas medidas contribuirán a mejorar la competitividad y resiliencia de los destinos, además de ampliar las oportunidades de inversión, empleo y participación de las comunidades locales.

Los participantes reafirmaron la orientación de los líderes de ACMECS de desarrollar un turismo sostenible y resiliente. El Plan de Acción Conjunto 2026-2028 se estructura en cinco pilares: mejorar la conectividad y facilitar los viajes; promover la transformación digital y el turismo inteligente; desarrollar el ecoturismo, el turismo comunitario y cultural; reforzar la seguridad turística; y desarrollar los recursos humanos.

En 2025, la subregión de ACMECS recibió 65,27 millones de turistas internacionales y generó unos ingresos de 94,08 mil millones de dólares. En el primer semestre de 2026, recibió unos 33,08 millones de visitantes internacionales, incluidos 4,25 millones de turistas intrarregionales, equivalentes al 13% del total.

La conferencia instó a los países a continuar compartiendo experiencias, buenas prácticas y proyectos innovadores, e identificar ámbitos de cooperación concretos y mutuamente beneficiosos. Se espera que el plan de acción contribuya a impulsar la recuperación y el desarrollo del turismo, al crecimiento socioeconómico y a elevar la posición de ACMECS en el mapa turístico mundial.

Tailandia acogerá la VIII Conferencia de Ministros de Turismo de ACMECS en 2028./.

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