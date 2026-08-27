Vietnam acoge a largo plazo a empresas tecnológicas estadounidenses, según máximo dirigente

Hanoi (VNA)- Vietnam acoge favorablemente y seguirá creando condiciones propicias para que las principales empresas tecnológicas del mundo, incluidas las estadounidenses, inviertan, investiguen, desarrollen actividades y establezcan una cooperación a largo plazo en el país, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



Al recibir en Hanoi a Cristiano Amon, presidente y director ejecutivo de la multinacional estadounidense Qualcomm, To Lam afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Estados Unidos y expresó su satisfacción por el desarrollo estable, positivo y cada vez más sustancial de los vínculos bilaterales, especialmente desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2023.



El máximo dirigente informó que Vietnam está avanzando hacia un modelo de desarrollo resiliente, innovador, sostenible e integrado, en el que la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) constituyen motores fundamentales del crecimiento. En este proceso, el país prioriza la atracción de inversiones asociadas a la transferencia tecnológica y al desarrollo y formación de recursos humanos altamente calificados.



También valoró la expansión de las actividades de Qualcomm, sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D), así como sus contribuciones al impulso de la innovación y al desarrollo del ecosistema tecnológico vietnamita durante las últimas dos décadas.



Entre los resultados destacados figuran el establecimiento de un centro de I+D en Hanoi y la cooperación con importantes empresas tecnológicas vietnamitas, como Viettel y VinSmart, precisó.



To Lam también aplaudió la decisión de Qualcomm de otorgar a Vietnam una posición cada vez más relevante dentro de su estrategia de desarrollo en Asia, con la perspectiva de convertir al país en un centro clave de I+D de su red global.



Consideró que esta orientación va en consonancia con el objetivo de fortalecer la cooperación entre Vietnam y Estados Unidos en materia de ciencia, tecnología e innovación en el marco de la Asociación Estratégica Integral.



Instó a Qualcomm a continuar ampliando sus inversiones a largo plazo en Vietnam en áreas en las que posee ventajas, como IA, industria de semiconductores, robótica, tecnologías 5G y 6G, centros de datos y soluciones de conectividad de nueva generación.



Asimismo, pidió al grupo estadounidense reforzar la transferencia de tecnología y el intercambio de experiencias de gestión; ampliar la cooperación con empresas, universidades e instituciones de investigación vietnamitas; y apoyar a las compañías del país para mejorar sus capacidades tecnológicas y participar más profundamente en las cadenas globales de valor y suministro de tecnología.



Por su parte, Cristiano Amon resaltó que su visita tiene lugar en un momento en que Qualcomm está impulsando su estrategia de desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente en los ámbitos de la IA, la industria de semiconductores y la computación conectada, al tiempo que amplía sus actividades de I+D en Vietnam.



Además, reiteró su aspiración a convertir al país en el tercer mayor centro de investigación y desarrollo de IA del grupo a nivel mundial.



El empresario valoró especialmente la visión, la determinación y las políticas de Vietnam destinadas a promover el crecimiento, el desarrollo científico y tecnológico, la innovación, la transformación digital, el sector de semiconductores y la IA, así como la construcción de una economía basada en el conocimiento y las tecnologías avanzadas.



Asimismo, se mostró impresionado por los resultados de desarrollo alcanzados por Vietnam en los últimos años, señalando que estos reflejan el creciente atractivo del país para la comunidad empresarial internacional y crean una base sólida para que Vietnam se convierta en un centro regional de fabricación de alta tecnología, investigación, innovación y economía digital.



Qualcomm considera a Vietnam un mercado y centro tecnológico de creciente importancia en Asia, reafirmó.



Con una inversión global superior a 100 mil millones de dólares en I+D, Qualcomm desea aprovechar sus capacidades tecnológicas, su red de investigación y su ecosistema de socios internacionales para ampliar la cooperación en Vietnam en ámbitos como la IA, la industria de semiconductores, las tecnologías 5G/6G, la computación conectada y las infraestructuras tecnológicas de nueva generación.



El ejecutivo estadounidense expresó asimismo el deseo de continuar ampliando la cooperación, las inversiones y su presencia a largo plazo en Vietnam; reforzar la coordinación con organismos, empresas, instituciones de investigación y universidades del país indochino en materia de investigación, formación de recursos humanos altamente calificados, transferencia tecnológica y desarrollo de tecnologías de nueva generación; y contribuir a la construcción y expansión del ecosistema vietnamita de semiconductores, IA e innovación./.

VNA