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Vietnam prioriza formación laboral ante auge de la IA

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y de los sectores de alta tecnología está transformando profundamente las necesidades de recursos humanos.

El profesor Vu Minh Khuong, de la Universidad Nacional de Singapur (NUS). (Fuente: VNA)
El profesor Vu Minh Khuong, de la Universidad Nacional de Singapur (NUS). (Fuente: VNA)

Singapur (VNA)- El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y de los sectores de alta tecnología está transformando profundamente las necesidades de recursos humanos. En este contexto, Vietnam se enfrenta al doble desafío de acelerar la formación de personal especializado en alta tecnología y, al mismo tiempo, prepararse para las transiciones laborales en industrias intensivas en mano de obra.

Durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en este país, el profesor Vu Minh Khuong, de la Universidad Nacional de Singapur (NUS), subrayó que la experiencia de la parte anfitriona demuestra que se debe conceder una importancia especial a la educación y al desarrollo de los recursos humanos, que son factores decisivos para la competitividad y el futuro de una nación.

En la era de la IA, los trabajadores necesitan tres capacidades fundamentales. La primera es la de sintetizar, evaluar y procesar información, en lugar de limitarse a memorizar conocimientos. La educación también necesita cambiar sus métodos de enseñanza y evaluación, fomentando el uso de la IA para resolver problemas del mundo real, detalló.

La segunda es la capacidad de escuchar, estar abierto a la retroalimentación y colaborar eficazmente y la tercera es la de creatividad, que permite a las personas generar nuevas ideas, soluciones y valor. Estos serán factores clave para desarrollar una fuerza laboral de alta calidad en la era de la IA, afirmó.

Por su parte, Shanti Alexander, directora de campañas y programas de políticas de Meta para Asia-Pacífico, comunicó que la empresa está comprometida a apoyar el desarrollo y la adopción a largo plazo de la IA en Vietnam de una manera inclusiva, beneficiosa y accesible.

Uno de los enfoques clave es ayudar a las empresas, los desarrolladores y los educadores vietnamitas a mejorar su capacidad de uso de la IA, reiteró.

Meta está cooperando con varios vietnamitas para ayudar a las empresas a integrar la IA en sus operaciones de producción y negocios, al tiempo que colabora con el Centro Nacional de Innovación (NIC) para apoyar a la comunidad de desarrolladores tecnológicos, comentó.

Meta y NIC también colaboran en el proyecto ViGen para crear conjuntos de datos abiertos de alta calidad para Vietnam. Esto se considera uno de los pilares fundamentales destinados a desarrollar modelos y soluciones de IA que se adapten mejor al idioma, las necesidades y las condiciones prácticas de la nación del Sudeste Asiático.

Junto con las empresas y la comunidad de desarrollo tecnológico, el sector educativo constituye también un ámbito de atención clave. En este contexto, la IA se percibe no solo como un campo que requiere la formación especializada de la fuerza laboral, sino también como una herramienta para impulsar la innovación en los métodos de enseñanza y aprendizaje.

Mientras tanto, Ernie Koh, vicepresidente del Grupo Empresarial del Sudeste Asiático de la Federación Empresarial de Singapur (SBF), evaluó que el mercado laboral de Vietnam está experimentando cambios notables a medida que se acelera el ritmo de desarrollo económico en muchas localidades fuera de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

A largo plazo, las industrias de Vietnam intensivas en mano de obra se enfrentarán a una presión creciente para transformarse, cuando la economía se oriente con mayor fuerza hacia la alta tecnología y un número cada vez mayor de jóvenes trabajadores cualificados se incorpore a sectores de mayor valor añadido, consideró.

En el contexto de que Vietnam acelera su transformación digital y el desarrollo de sectores de alta tecnología, la experiencia de Singapur y la participación de corporaciones tecnológicas internacionales demuestran que la preparación de la fuerza laboral debe ir un paso por delante./.

VNA
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