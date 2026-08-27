Cie-Tec

Resolución 57: La transformación digital abre nuevas oportunidades para la economía marítima

El movimiento de “alfabetización digital popular”, impulsado en la comuna insular de Long Son para concretar la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, está dando un nuevo impulso al desarrollo de esta localidad, donde la actividad económica está estrechamente vinculada a los ríos y el mar.

Las granjas de mariscos del río Rang (comuna de Long Son) se han modernizado y beneficiado enormemente de la transformación digital, utilizando la tecnología en la producción y la venta en línea. (Foto: VNA)
Las granjas de mariscos del río Rang (comuna de Long Son) se han modernizado y beneficiado enormemente de la transformación digital, utilizando la tecnología en la producción y la venta en línea. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El movimiento de “alfabetización digital popular”, impulsado en la comuna insular de Long Son para concretar la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, está dando un nuevo impulso al desarrollo de esta localidad, donde la actividad económica está estrechamente vinculada a los ríos y el mar.

Bajo el lema de acercarse a la población, los grupos de tecnología digital recorren las calles, visitan los hogares y llegan incluso a las balsas acuícolas para ayudar a los habitantes a familiarizarse con las herramientas y servicios digitales.

En los últimos años, Long Son se ha convertido en un nuevo polo de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, donde se encuentran el Complejo Petroquímico de Long Son, con una inversión superior a 5 mil millones de dólares, fábricas auxiliares y un puerto internacional. Sin embargo, sus particulares condiciones geográficas han mantenido durante años a parte de la población relativamente aislada del entorno urbano.

La Resolución 57-NQ/TW, adoptada el 22 de diciembre de 2024 para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, ha sido rápidamente concretada por las autoridades locales.

Ante la dispersión de la población entre estanques y balsas de acuicultura, Long Son ha optado por una formación práctica y personalizada. Los grupos de tecnología digital enseñan directamente a los residentes a instalar y utilizar servicios públicos y plataformas digitales, acompañándolos paso a paso hasta que pueden manejarlos por sí mismos.

Según Bui Thi Thu Huong, vicepresidenta del Comité Popular de Long Son, la transformación digital solo puede ser efectiva cuando la población percibe beneficios concretos en su vida cotidiana y en sus actividades productivas.

Paralelamente, la localidad ha ampliado su infraestructura de telecomunicaciones. Actualmente cuenta con 60 estaciones base de telefonía móvil, 11 más que antes del 1 de julio de 2025, lo que permite ampliar la cobertura hasta las balsas más alejadas. El comercio electrónico y los servicios de entrega también están ganando terreno.

La digitalización ha modernizado asimismo la administración local. El 100% de los funcionarios utiliza sistemas electrónicos de gestión documental y firma digital. Durante los primeros seis meses de 2026, el Centro de Servicios Administrativos Públicos recibió casi 4.000 expedientes y resolvió la totalidad dentro del plazo establecido.

Estos avances crean una base sólida para desarrollar un gobierno y una sociedad digitales y, al mismo tiempo, abren nuevas oportunidades para la economía de la comuna insular.

Con sus ventajas en la acuicultura, Long Son ha identificado este sector como una de las prioridades de la transformación digital. Las autoridades alientan a los productores a incorporar tecnología en la gestión de las zonas de cultivo, la trazabilidad y la comercialización, con el objetivo de modernizar gradualmente un modelo que aún depende en gran medida de métodos tradicionales.

En numerosas balsas del río Cha Va, los habitantes utilizan cada vez más equipos para controlar la calidad del agua y sistemas de trazabilidad. Un ejemplo es la ostra de Long Son, que incorpora códigos QR para que los consumidores puedan consultar, mediante un simple escaneo, el proceso de cultivo, el origen del producto y la instalación productora. La medida contribuye a construir una marca local más profesional, transparente y sostenible.

Ly Phuong Truc, gerente de la balsa de ostras y pescado Nam Thang, de la Cooperativa de Servicios Acuícolas Duc Thinh, explicó que anteriormente la cooperativa dependía de intermediarios y afrontaba precios inestables. Tras registrar la marca, incorporar códigos QR y promocionar los productos en plataformas digitales, estos han ganado reconocimiento, mientras los precios y los canales de comercialización se han vuelto más estables.

Long Son también promueve la venta de productos agrícolas y acuícolas a través de plataformas de comercio electrónico y fomenta los pagos sin efectivo en establecimientos, restaurantes flotantes y el complejo histórico Nha Lon Long Son.

De cara al futuro, la localidad prevé ampliar la infraestructura 5G, aplicar sistemas de información geográfica (GIS) a la gestión acuícola, digitalizar el patrimonio cultural mediante realidad virtual y desarrollar mapas digitales para el turismo.

Con el principio de “no dejar a nadie atrás”, las autoridades locales continúan acercando la tecnología a cada habitante, contribuyendo a integrar Long Son en el desarrollo industrial, la economía marítima y el ecosistema de innovación de Ciudad Ho Chi Minh y a consolidar su posición en la era digital./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #alfabetización digital #Long Son #transformación digital
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam busca avanzar en reformas para atraer inversión extranjera

Al evaluar positivamente las recientes mejoras de Vietnam en el entorno de inversión y las reformas de los procedimientos administrativos, especialmente en los ámbitos de la fiscalidad, las aduanas y la transformación digital, la comunidad empresas con inversión extranjera directa (IED) ha expresado su deseo de que este proceso se profundice aún más en el próximo periodo.

Tecnología cuántica podría marcar el rumbo del mundo durante muchos años. (Foto: VNA)

Visión a largo plazo para el desarrollo de la tecnología cuántica en Vietnam

Tras más de un año de implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, la tecnología cuántica ha pasado a ocupar una posición central y figura entre las tecnologías y productos estratégicos.

Ver más

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung (derecha) recibe al profesor y doctor en Ciencias Nguyen Van Tam, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación, Datos e Inteligencia Artificial (IA) del Instituto Politécnico de París (IP Paris). (Foto: chinhphu.vn)

El talento vietnamita, clave para impulsar la inteligencia artificial

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung recibió al profesor Nguyen Van Tam (IP Paris), quien presentó la estrategia "Cinco pilares para el desarrollo de la inteligencia nacional", enfocada en aprovechar el capital humano y la tradición científica de Vietnam para posicionar el país en el ámbito de la inteligencia artificial.

Vietnam obtiene tres premios en ABU Robocon 2026 (Foto: VTV)

Vietnam obtiene tres premios en ABU Robocon 2026

El equipo LH-FOF de la Universidad Lac Hong de Vietnam conquistó el tercer puesto general, el Premio al Mejor Diseño y un reconocimiento de patrocinador en el Concurso de Robots de Asia-Pacífico (ABU Robocon 2026) en Hong Kong, tras destacar por su capacidad técnica frente a 16 delegaciones internacionales.

ROBOTACON WRO corona a mejores talentos de la robótica en Vietnam (Foto: VNA)

ROBOTACON WRO corona a mejores talentos de la robótica en Vietnam

La final del Concurso de Talento Robótico ROBOTACON WRO 2026 concluyó en Gia Lai bajo el lema "Robots que conectan culturas", reuniendo a 500 participantes y seleccionando a 23 equipos que representarán a Vietnam en las finales internacionales de la World Robot Olympiad en China, India y Puerto Rico.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Vietnam refuerza las obligaciones de ciberseguridad de las empresas

El Gobierno de Vietnam ha promulgado el Decreto Nº 333/2026/ND-CP, que desarrolla varias disposiciones de la Ley de Ciberseguridad y establece las obligaciones de las empresas nacionales y extranjeras que prestan servicios de telecomunicaciones, Internet y otros servicios en el ciberespacio en Vietnam.

La entrega de los premios. Foto: VNA

Premiadas soluciones de IA de startups vietnamitas en concurso de Qualcomm

Qualcomm Technologies Inc., filial del Grupo Qualcomm, anunció la víspera a los cinco ganadores de la ronda final del Desafío de Innovación Qualcomm Vietnam (QVIC), celebrado en el marco del Foro Empresarial de Innovación InnoEx 2026, con premios por un valor total de 255.000 dólares.

El artículo publicado en la página webs del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia de la doctora Irina Dezhina, economista e investigadora del Instituto de Sociología, Centro de Investigación Federal, Academia de Ciencias de Rusia. (Fuente: VNA)

Experta rusa destaca el salto tecnológico de Vietnam

Vietnam ha logrado avances tecnológicos significativos, gracias a su política de "puertas abiertas", la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de infraestructura, según evaluó la doctora Irina Dezhina, economista e investigadora del Instituto de Sociología, Centro de Investigación Federal, Academia de Ciencias de Rusia.