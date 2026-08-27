Resolución 57: La transformación digital abre nuevas oportunidades para la economía marítima

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El movimiento de “alfabetización digital popular”, impulsado en la comuna insular de Long Son para concretar la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, está dando un nuevo impulso al desarrollo de esta localidad, donde la actividad económica está estrechamente vinculada a los ríos y el mar.



Bajo el lema de acercarse a la población, los grupos de tecnología digital recorren las calles, visitan los hogares y llegan incluso a las balsas acuícolas para ayudar a los habitantes a familiarizarse con las herramientas y servicios digitales.



En los últimos años, Long Son se ha convertido en un nuevo polo de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, donde se encuentran el Complejo Petroquímico de Long Son, con una inversión superior a 5 mil millones de dólares, fábricas auxiliares y un puerto internacional. Sin embargo, sus particulares condiciones geográficas han mantenido durante años a parte de la población relativamente aislada del entorno urbano.



La Resolución 57-NQ/TW, adoptada el 22 de diciembre de 2024 para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, ha sido rápidamente concretada por las autoridades locales.



Ante la dispersión de la población entre estanques y balsas de acuicultura, Long Son ha optado por una formación práctica y personalizada. Los grupos de tecnología digital enseñan directamente a los residentes a instalar y utilizar servicios públicos y plataformas digitales, acompañándolos paso a paso hasta que pueden manejarlos por sí mismos.



Según Bui Thi Thu Huong, vicepresidenta del Comité Popular de Long Son, la transformación digital solo puede ser efectiva cuando la población percibe beneficios concretos en su vida cotidiana y en sus actividades productivas.



Paralelamente, la localidad ha ampliado su infraestructura de telecomunicaciones. Actualmente cuenta con 60 estaciones base de telefonía móvil, 11 más que antes del 1 de julio de 2025, lo que permite ampliar la cobertura hasta las balsas más alejadas. El comercio electrónico y los servicios de entrega también están ganando terreno.



La digitalización ha modernizado asimismo la administración local. El 100% de los funcionarios utiliza sistemas electrónicos de gestión documental y firma digital. Durante los primeros seis meses de 2026, el Centro de Servicios Administrativos Públicos recibió casi 4.000 expedientes y resolvió la totalidad dentro del plazo establecido.



Estos avances crean una base sólida para desarrollar un gobierno y una sociedad digitales y, al mismo tiempo, abren nuevas oportunidades para la economía de la comuna insular.



Con sus ventajas en la acuicultura, Long Son ha identificado este sector como una de las prioridades de la transformación digital. Las autoridades alientan a los productores a incorporar tecnología en la gestión de las zonas de cultivo, la trazabilidad y la comercialización, con el objetivo de modernizar gradualmente un modelo que aún depende en gran medida de métodos tradicionales.



En numerosas balsas del río Cha Va, los habitantes utilizan cada vez más equipos para controlar la calidad del agua y sistemas de trazabilidad. Un ejemplo es la ostra de Long Son, que incorpora códigos QR para que los consumidores puedan consultar, mediante un simple escaneo, el proceso de cultivo, el origen del producto y la instalación productora. La medida contribuye a construir una marca local más profesional, transparente y sostenible.



Ly Phuong Truc, gerente de la balsa de ostras y pescado Nam Thang, de la Cooperativa de Servicios Acuícolas Duc Thinh, explicó que anteriormente la cooperativa dependía de intermediarios y afrontaba precios inestables. Tras registrar la marca, incorporar códigos QR y promocionar los productos en plataformas digitales, estos han ganado reconocimiento, mientras los precios y los canales de comercialización se han vuelto más estables.



Long Son también promueve la venta de productos agrícolas y acuícolas a través de plataformas de comercio electrónico y fomenta los pagos sin efectivo en establecimientos, restaurantes flotantes y el complejo histórico Nha Lon Long Son.



De cara al futuro, la localidad prevé ampliar la infraestructura 5G, aplicar sistemas de información geográfica (GIS) a la gestión acuícola, digitalizar el patrimonio cultural mediante realidad virtual y desarrollar mapas digitales para el turismo.



Con el principio de “no dejar a nadie atrás”, las autoridades locales continúan acercando la tecnología a cada habitante, contribuyendo a integrar Long Son en el desarrollo industrial, la economía marítima y el ecosistema de innovación de Ciudad Ho Chi Minh y a consolidar su posición en la era digital./.

VNA