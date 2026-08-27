Viceprimera ministra vietnamita recibe a embajadora de EE. UU.

Hanoi (VNA) – La viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, reafirmó que Vietnam considera a Estados Unidos un socio estratégico de primer nivel y expresó el deseo de seguir impulsando unas relaciones bilaterales cada vez más sustantivas y eficaces.

Al recibir hoy aquí a la embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer Wicks, Pham Thi Thanh Tra felicitó a la diplomática por su nombramiento por el presidente Donald Trump y valoró positivamente su dinámico inicio de mandato, en particular su participación en las actividades conmemorativas del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio) y su visita a la histórica Ciudadela de Quang Tri.

La viceprimera ministra instó a la embajadora a desempeñar un papel de puente de confianza para promover las actividades diplomáticas y facilitar los intercambios de delegaciones, especialmente las de alto nivel.

En el ámbito económico, Pham Thi Thanh Tra propuso que la embajadora aliente a las autoridades estadounidenses a concluir cuanto antes las negociaciones y la firma de un Acuerdo de Comercio Recíproco (RTA), sobre la base de principios de equidad y equilibrio, con el fin de establecer un marco estable y a largo plazo para la cooperación económica bilateral.

En cuanto a la superación de las secuelas de la guerra, la viceprimera ministra subrayó que esta constituye un ámbito fundamental para fomentar y consolidar la confianza entre ambos países. Valoró positivamente la cooperación de Estados Unidos en la remediación de las zonas contaminadas por dioxinas, el desminado y la asistencia a las personas con discapacidad, y mencionó en particular la actual «Campaña de los 500 días y noches» de Vietnam.

Reiteró que la búsqueda y recuperación de los restos de los combatientes caídos sigue siendo una tarea política y una misión sagrada para Vietnam, donde aún se estima que unas 175.000 personas permanecen desaparecidas y alrededor de 300.000 restos no han sido identificados. En este sentido, destacó el importante apoyo de Estados Unidos a través de diversas iniciativas destinadas a localizar a los desaparecidos y mejorar las capacidades de identificación de los restos de los mártires, y pidió intensificar el intercambio de archivos y documentos históricos, así como de tecnologías avanzadas, para acelerar estos esfuerzos.

Por su parte, la embajadora Jennifer Wicks afirmó sentirse honrada de desempeñar su misión en Vietnam en un momento en que las relaciones bilaterales atraviesan una de las etapas más fructíferas de su historia.

La diplomática se comprometió a desempeñar un papel de puente, dedicar todos sus esfuerzos a los preparativos de futuras visitas de alto nivel y trabajar estrechamente con las autoridades estadounidenses para eliminar las barreras comerciales y promover las inversiones en tecnología.

Asimismo, reafirmó el compromiso duradero de Estados Unidos de cooperar con Vietnam en la superación de las secuelas de la guerra y la búsqueda de los desaparecidos.

​Al concluir el encuentro, la embajadora agradeció al Gobierno vietnamita su cooperación en la búsqueda de los militares estadounidenses desaparecidos en combate (MIA), calificando estos esfuerzos como un modelo de reconciliación entre ambos pueblos./.

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