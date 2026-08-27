Cuba otorga Medalla de Amistad a funcionarios vietnamitas

Hanoi (VNA)- El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, entregó hoy la Medalla de Amistad de Cuba a funcionarios vietnamitas, quienes han contribuido activamente al fortalecimiento de las relaciones de amistad y la solidaridad entre los dos países.



Los condecorados son Phuong Song Lien, vicepresidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba y titular del Club de Estudiantes Vietnamitas Graduados en Cuba, y Nguyen Xuan Phong, ex director del Departamento de América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam.



Al intervenir en el acto de entrega, Rogelio Polanco Fuentes destacó que los compañeros Phuong Song Lien y Nguyen Xuan Phong constituyen ejemplos de los ideales forjados por el Presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro que unieron para siempre a los pueblos de ambas naciones en la lucha por la independencia, la liberación nacional y la construcción solialista.

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, interviene en el acto. (Fuente: VNA)





A lo largo de los años, los compañeros han dedicado sus tiempos y esfuerzos a las mejores causas de la nación vietnamita y a sentir como su propia Patria a una tierra natal al otro lado del mundo, reiteró.



El otorgamiento de estas condecoraciones, otorgadas por Decreto del presidente Miguel Díaz-Canel, a propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de la Isla (ICAP), se considera un reconocimiento de la isla caribeña a estos compañeros - hermanos que comparten la misma causa revolucionaria, representantes ejemplares de la solidaridad internacional y personas que han cultivado activamente las relaciones de amistad entre los países, enfatizó.



En un momento en que el pueblo cubano se enfrenta a un bloqueo recrudecido y a constantes amenazas de agresión militar por parte del Gobierno de Estados Unidos, el país expresa su gratitud a estos compañeros, así como a la solidaridad firme e inquebrantable que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam han brindado a su justa causa, puntualizó.



A su vez, Phuong Song Lien expresó su gratitud al Partido y al Estado de Cuba por otorgarle este noble galardón, al mismo tiempo, se comprometió a seguir brindando más aportes al fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los dos países, en general, y al desarrollo de la nación insular, en particular./.