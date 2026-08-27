Premier: Vietnam seguirá realizando contribuciones sustanciales a cooperación de ASEAN

​Hanoi (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung recibió hoy en esta captital a los embajadores y encargados de negocios de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), ante quienes reafirmó que Vietnam continuará realizando contribuciones activas, proactivas y sustanciales a la cooperación regional.

El jefe del Gobierno valoró las contribuciones de los embajadores, encargados de negocios y sus respectivas embajadas al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y los demás países de la ASEAN.

Reafirmó su disposición a trabajar con los demás líderes de la ASEAN para profundizar la cooperación bilateral y regional de manera cada vez más sustantiva y eficaz, así como a mantener consultas estrechas y apoyo mutuo dentro del bloque y en otros foros regionales y multilaterales.

Vietnam concede siempre gran importancia y otorga alta prioridad a las relaciones con los países vecinos y de la región, así como al papel de la ASEAN, en el marco de su política exterior, afirmó.

Asimismo, felicitó a Filipinas, que ejercerá la presidencia de la ASEAN en 2026, por sus esfuerzos para mantener la solidaridad del bloque y fortalecer la cooperación regional.

Sobre la base de los avances logrados en las relaciones de Vietnam con los demás países de la agrupación en los ámbitos económico, político y diplomático, el primer ministro instó a los diplomáticos a seguir contribuyendo activamente al desarrollo de estos vínculos.

Ante la compleja evolución de la situación regional y mundial, pidió a la ASEAN reforzar la unidad y la solidaridad, fortalecer su autonomía estratégica y resiliencia, y preservar su papel central en las estructuras, mecanismos y normas regionales liderados por el bloque, mediante consultas constantes, diálogo y unidad en la diversidad.

Abogó asimismo por adoptar un pensamiento innovador, ampliar horizontes y diversificar las modalidades de cooperación con el fin de mantener un entorno de paz y estabilidad favorable al desarrollo.

El primer ministro propuso intensificar el comercio y la inversión dentro de la ASEAN; aprovechar nuevos motores de crecimiento, como la economía digital, la ciencia, la tecnología y la innovación; y fortalecer la conectividad en sectores estratégicos, especialmente las infraestructuras y la energía.

También hizo hincapié en la necesidad de reforzar la capacidad colectiva de resiliencia, consolidar los vínculos tradicionales y promover los intercambios entre los pueblos.

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Le Minh Hung subrayó además que la construcción de la Comunidad de la ASEAN debe seguir siendo inclusiva y sostenible, colocando los intereses de las personas en el centro de todas las políticas y actividades de cooperación.

En nombre de los diplomáticos de la ASEAN, el embajador de Filipinas, Francisco Noel R. Fernandez III, reafirmó el compromiso de los Estados miembros de coordinar estrechamente con Vietnam para impulsar las relaciones tanto bilaterales como dentro del bloque.

Destacó los avances positivos y sustanciales en las relaciones de Vietnam con los demás países de la ASEAN, y subrayó el éxito de las visitas del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, a Tailandia, Singapur y Filipinas, así como de su discurso principal en el Diálogo de Shangri-La.

Asimismo, elogió la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes y el creciente enfoque en resultados de los vínculos parlamentarios.

Tras reconocer los esfuerzos de Vietnam para promover la cooperación regional en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida, el embajador filipino felicitó al país por la exitosa organización del Foro del Futuro de la ASEAN 2026, al que asistieron numerosos líderes regionales, y afirmó que los Estados miembros seguirán respaldando esta iniciativa estratégica.

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También agradeció a Vietnam su firme apoyo a la presidencia filipina de la ASEAN en 2026.

Fernandez felicitó a Vietnam por mantener un sólido crecimiento económico en su camino hacia la consecución del objetivo de convertirse en un país desarrollado para 2045.

Se comprometió a trabajar para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión dentro de la ASEAN y propuso que el primer ministro siga facilitando la aplicación de acuerdos y proyectos de inversión entre Vietnam y los demás países miembros.

El embajador afirmó que los países de la ASEAN continuarán apoyando a Vietnam en la implementación de sus estrategias de desarrollo socioeconómico y en sus esfuerzos por mejorar el nivel de vida de la población./.

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