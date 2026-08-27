Vietnam promueve arquitectura de seguridad regional abierta e inclusiva en ASEAN

Hanoi (VNA)- Vietnam continuará siendo un miembro activo y responsable que colabora con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus socios para promover una cooperación sustantiva, contribuyendo a configurar una arquitectura de seguridad regional abierta, inclusiva y basada en el derecho internacional, afirmó hoy el viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang.



El oficial reiteró tales declaraciones al intervenir en la Reunión de Altos Funcionarios de Defensa de la ASEAN Plus (ADSOM+), celebrada de forma virtual bajo la presidencia Ignacio B. Madriaga, subsecretario de Evaluación y Planificación Estratégica del Departamento de Defensa Nacional de Filipinas.



Al afirmar que los mecanismos liderados por la ASEAN siguen demostrando su valor para fomentar el diálogo, generar confianza y fortalecer la conectividad regional, Truong Thang enfatizó que la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN Plus (ADMM+) ha servido constantemente como un mecanismo de cooperación abierto e inclusivo que permite a las naciones con intereses legítimos contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo.



Al destacar el lema "Navegando juntos hacia nuestro futuro" para la presidencia de Filipinas en la ASEAN en 2026, indicó que este transmite un sentido de responsabilidad colectiva sobre el destino de la región, y reafirmó el deseo de Vietnam de realizar contribuciones prácticas junto con otras naciones.



Al proponer tres áreas clave de enfoque, el viceministro instó a consolidar conjuntamente la confianza estratégica, fortalecer la solidaridad y promover la centralidad de la ASEAN.



Sugirió mejorar la capacidad de adaptación ante los desafíos de seguridad emergentes mediante el impulso de la cooperación en transformación digital, innovación e industria de defensa, así como fomentar el intercambio de conocimientos, la formación de personal calificado y la investigación y dominio de tecnologías avanzadas.



Truong Thang también pidió a la ASEAN y a sus países socios mantener el compromiso con la acción conjunta y la responsabilidad compartida en favor de la paz y la estabilidad regionales, y seguir aprovechando el papel fundamental de la ADMM, la ADMM+ y los Grupos de Trabajo de Expertos (EWG) de la ADMM+ para el desarrollo de capacidades, el intercambio de experiencias y la coordinación de acciones.



El oficial reafirmó la firme política exterior de Vietnam —basada en la independencia, la autodetermianción y la multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores—, así como su política de defensa de los "Cuatro No", orientada a la paz y a la autodefensa.



En cuanto a la seguridad marítima, expresó la esperanza de que los países presten la debida atención a la postura de la ASEAN de resolver todas las disputas por medios pacíficos y conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982; que implementen plena y eficazmente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en esa zona marítima; y que concluyan a la mayor brevedad un código de conducta eficaz y eficiente, acorde con el derecho internacional.



Asimismo, anunció que la tercera edición de la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam está programada para celebrarse en Hanoi en diciembre de 2026. Agradeció el apoyo internacional recibido anteriormente y dio la bienvenida a las delegaciones de defensa de alto nivel —incluidos oficiales y representantes empresariales— para el próximo evento.



Delegados participantes en la reunión (Foto: qdnd.vn)



La ADSOM+ reunió a representantes de los Estados miembros de la ASEAN, socios de diálogo (Rusia, China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India) y la Secretaría de la ASEAN.



Tras expresar su agradecimiento por la asistencia completa, Ignacio B. Madriaga indicó que esto reflejaba un firme apoyo a Filipinas en su presidencia de la ASEAN para 2026.



Destacó que, desde su creación en 2010, la ADMM+ ha logrado resultados significativos en la promoción de una cooperación práctica en materia de defensa, particularmente a través de sus grupos de trabajo de expertos.



Durante la reunión, los participantes escucharon informes sobre los resultados de la reunión del Grupo de Trabajo de la ADSOM+ (ADSOM+ WG), actualizaciones sobre la implementación del plan de trabajo de los EWG de la ADMM+ para el ciclo 2024-2027, y una presentación de la Secretaría de la ASEAN sobre los acontecimientos regionales recientes.



Asimismo, examinaron un proyecto de declaración conjunta temática de la ADMM+ sobre juventud, paz y seguridad, aportaron ideas sobre los preparativos para la 13.ª ADMM+ e intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones de seguridad regional y mundial./.