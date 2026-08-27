Vietnam destaca el papel de diplomacia parlamentaria en promoción de paz y cooperación

Hanoi (VNA) La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, destacó el creciente papel de la diplomacia parlamentaria en la promoción de la paz, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de conflictos, durante la segunda Conferencia Interparlamentaria a nivel de presidentes de Parlamento (ISC-2), celebrada hoy en Phnom Penh, Camboya.



La conferencia, bajo el tema «Unidos por la paz y la prosperidad común: fortalecimiento del derecho internacional y solución de conflictos por medios pacíficos», contó con la participación de 21 representantes de Parlamentos de distintos países.



En un mensaje dirigido a la Conferencia, el rey de Camboya, Norodom Sihamoni, compartió la experiencia de su país en la superación de la guerra y la división, así como en la promoción de la reconciliación nacional, la construcción de la paz y el desarrollo. Subrayó que la paz debe cultivarse mediante la confianza, la reconciliación y el diálogo.



En su discurso inaugural, el presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, destacó las turbulencias de la situación internacional, la competencia entre los centros de poder y la tendencia a utilizar el comercio, la tecnología, los recursos y las cadenas de suministro como instrumentos de competencia. Estas dinámicas, señaló, plantean importantes desafíos para los países pequeños y en desarrollo, por lo que llamó a los Parlamentos a desempeñar un papel más activo frente a estos retos.



Por su parte, el primer ministro camboyano, Hun Manet, afirmó que la paz constituye una condición indispensable para el desarrollo. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la resiliencia nacional, promover un desarrollo inclusivo y garantizar que los frutos del desarrollo beneficien de manera concreta a la población.



Durante la sesión de debate general, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, destacó el papel cada vez más importante de la diplomacia parlamentaria en un contexto internacional marcado por complejas transformaciones.



En este sentido, propuso tres orientaciones principales: elevar la voz de los Parlamentos en favor del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el multilateralismo, así como de la solución pacífica de controversias; aprovechar la diplomacia parlamentaria para prevenir y resolver conflictos y contribuir a la reconstrucción posterior a estos mediante el diálogo, la creación de confianza y la reconciliación; y vincular el fortalecimiento de la paz con el desarrollo sostenible y la respuesta a los nuevos desafíos globales, incluida la promoción de la firma y ratificación de la Convención de Hanoi sobre la lucha contra la ciberdelincuencia.



También reafirmó la política exterior de Vietnam basada en la paz, la independencia, la autonomía, la diversificación y la multilateralización de las relaciones internacionales. Subrayó los objetivos de desarrollo del país y el compromiso de la Asamblea Nacional vietnamita de promover el diálogo, la cooperación y la construcción de marcos de respuesta a los desafíos globales, contribuyendo al desarrollo sostenible.



Al margen de la Conferencia, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional vietnamita mantuvo hoy encuentros con la presidenta interina de la Asamblea Nacional de Laos, Sounthone Xayachack, y el segundo vicepresidente del Parlamento de Ghana, Andrew Asiamah Amoako.



La dirigente parlamentaria laosiana felicitó calurosamente a Vietnam por los importantes logros alcanzados en los últimos tiempos, destacando el papel y las contribuciones de la Asamblea Nacional vietnamita.



Ambas partes acordaron continuar aplicando eficazmente el Acuerdo de Cooperación entre los dos Parlamentos para el período 2022-2027, así como supervisar conjuntamente la implementación de los acuerdos de alto nivel y de importantes proyectos de cooperación económica.



También coincidieron en facilitar una cooperación sostenible y mutuamente beneficiosa entre empresas y localidades de ambos países, contribuyendo a alcanzar pronto el objetivo de un comercio bilateral de 10.000 millones de dólares anuales.



Por su parte, el segundo vicepresidente del Parlamento de Ghana propuso que Vietnam estudie oportunidades de cooperación e inversión en agricultura, industria textil y otros sectores. Señaló que Vietnam podría utilizar Ghana como puerta de entrada para impulsar la cooperación en África, dado que el país acoge la sede de la Secretaría del Área Continental Africana de Libre Comercio (AfCFTA).



Ambas partes acordaron estudiar el fortalecimiento del intercambio de delegaciones de alto nivel y a distintos niveles, así como de los contactos entre los dos Parlamentos, especialmente en materia de legislación y supervisión de la aplicación de las leyes.



En vísperas de la ISC-2, la tarde del 26 de agosto, Nguyen Thi Thanh realizó una visita de cortesía a la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary. Durante el encuentro, transmitió los cordiales saludos del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam; del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y de otros dirigentes de alto nivel de Vietnam.



Al valorar positivamente el desarrollo de las relaciones de cooperación entre Vietnam y Camboya, Nguyen Thi Thanh destacó el papel de los Parlamentos en la promoción de una aplicación eficaz de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países.



Expresó su deseo de que ambas partes coordinen la organización de actividades prácticas con motivo del 60º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya (24 de junio de 1967-24 de junio de 2027), contribuyendo a transmitir a las nuevas generaciones la tradición de solidaridad, amistad y estrecha cooperación entre ambos pueblos.



Asimismo, pidió a las autoridades competentes camboyanas que sigan prestando atención y acelerando la resolución de los trámites legales para que la comunidad de origen vietnamita pueda vivir de manera estable, integrarse adecuadamente y contribuir al desarrollo socioeconómico de Camboya, así como a la amistad entre ambos pueblos.



Por su parte, Khuon Sudary expresó su satisfacción por recibir a Nguyen Thi Thanh y a la delegación de alto nivel de la Asamblea Nacional de Vietnam en la ISC-2, calificando su participación como una muestra significativa del apoyo de Vietnam al país anfitrión.



Manifestó su impresión por el fuerte desarrollo de Vietnam en todos los ámbitos durante los últimos años y expresó su confianza en que el país y el pueblo vietnamitas lograrán cumplir con éxito los objetivos estratégicos fijados para 2045.



Khuon Sudary afirmó que la Asamblea Nacional y las autoridades competentes de Camboya continuarán prestando atención y facilitando las condiciones para que las personas de origen vietnamita puedan residir y trabajar legalmente en el país.



También informó de que Camboya está coordinando activamente la búsqueda y repatriación de los restos de los mártires, voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya, contribuyendo a la implementación de la «Campaña de 500 días y noches» de Vietnam.



Ambas partes acordaron continuar aplicando eficazmente los acuerdos de cooperación entre los dos Parlamentos y reforzar los intercambios y la coordinación entre sus comisiones, así como entre los grupos de parlamentarias y parlamentarios jóvenes, contribuyendo de manera práctica al continuo fortalecimiento de las relaciones de «buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo» entre Vietnam y Camboya./.

VNA