Parlamento vietnamita plantea permitir a profesores de Derecho ejercer como abogados

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam continuó hoy su quinta reunión con debates sobre el proyecto de Ley de Abogados (modificada), la cual propone permitir a profesores de Derecho ejercer como abogados.



Al presentar el proyecto de Ley de Abogados (modificada), el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, explicó que la iniciativa busca institucionalizar las directrices del Partido destinadas a elevar los estándares profesionales de los abogados, fortalecer la disciplina y perfeccionar el marco jurídico de la profesión.



El proyecto incorpora requisitos relacionados con el temple político, la ética y la integridad, además de establecer la capacitación anual obligatoria en materia de conciencia política y desarrollo profesional.



Asimismo, el borrador permite que los profesores de Derecho puedan ejercer como abogados y simplifica de cuatro a dos las etapas para acceder a la profesión. Para ello, integra el procedimiento de admisión al Colegio de Abogados y el registro de las prácticas en un único trámite de admisión para realizar la pasantía. También unifica la evaluación de la pasantía y la expedición del certificado de ejercicio profesional mediante un examen nacional para la concesión del certificado de ejercicio profesional.



La junta examinadora estará presidida por el órgano de gestión estatal y contará con la participación de la Federación de Colegios de Abogados de Vietnam, los organismos de procuración de justicia y expertos. El proyecto también permite que los abogados en prácticas realicen determinadas actividades bajo la asignación y supervisión de sus tutores y con el consentimiento previo del cliente.



El texto añade nuevas conductas estrictamente prohibidas, refuerza la responsabilidad social y establece de manera más transparente los derechos y obligaciones de los abogados frente a sus clientes. Asimismo, precisa los casos de revocación de certificados y registros de actividad.



El proyecto incorpora además una definición de servicios jurídicos y prohíbe, entre otras conductas, la suplantación de identidad de abogados, la publicidad ilícita y el cobro ilegal de honorarios. Al mismo tiempo, permite a los abogados celebrar contratos con organismos y empresas estatales, participar en auditorías de proyectos clave y desempeñarse como mediadores, árbitros o administradores concursales.



Con el objetivo de formar un cuerpo de abogados dotado de firmeza política, ética profesional y elevada capacidad técnica, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, pidió concretar el criterio de “temple político sólido” mediante parámetros verificables y asociados a un procedimiento transparente.



También señaló que, si se establece el examen nacional, este debe evaluar de manera sustancial las competencias de los candidatos, evitar la memorización mecánica y conceder especial importancia a las habilidades de litigación y la ética profesional. Asimismo, debe valorar tanto los conocimientos teóricos como la capacidad para aplicarlos en la práctica.



Durante la misma sesión vespertina, el Comité Permanente del Parlamento examinó el proyecto de Ley de Adopción (modificada), con especial atención a las disposiciones sobre los requisitos aplicables a los adoptados y adoptantes, los procedimientos de adopción, la participación de trabajadores sociales, los motivos para la terminación de una adopción y las responsabilidades de los organismos estatales y las instituciones de asistencia social.



Asimismo, se formularon observaciones sobre el proyecto de Ley por la que se modifican y complementan diversos artículos de la Ley de Educación Física y Deportes, la Ley de Turismo, la Ley de Cinematografía, la Ley de Bibliotecas y la Ley de Patrimonio Cultural./.

VNA