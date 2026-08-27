Líder vietnamita insta a elevar capacidad de liderazgo y gobernanza del Partido

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, instó hoy a generar un nuevo salto cualitativo en la capacidad de liderazgo y gobernanza, la combatividad y la facultad de autorrenovación, autorrectificación y autoperfeccionamiento de la organización política.



Así lo manifestó el máximo dirigente al presidir en Hanoi una reunión de trabajo con la Comisión de Organización del Comité Central del PCV y los organismos pertinentes para evaluar el balance preliminar de la implementación de la Conclusión No. 21-KL/TW y el Proyecto destinado a fortalecer y construir un Partido y un sistema político transparentes, sólidos e integrales, capaces de responder a las exigencias de desarrollo del país en la nueva era.



En sus conclusiones, To Lam expresó su acuerdo fundamental con el contenido del informe y señaló que las opiniones formuladas durante la reunión permiten esclarecer los resultados, las limitaciones y las causas en la aplicación de la Conclusión No. 21-KL/TW, emitida el 25 de octubre de 2021 por el Comité Central del PCV del XIII mandato, sobre el impulso de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político. Asimismo, las intervenciones plantearon nuevos requisitos para esta tarea durante el XIV mandato.



Al realizar una evaluación integral de los cinco años de implementación de la Conclusión No. 21-KL/TW y de los 15 años de construcción y rectificación del Partido, el líder afirmó que los resultados alcanzados revisten una gran importancia y tendrán un significado duradero.



Según dijo, las directrices se han aplicado de manera perseverante, firme y coordinada, contribuyendo a reforzar la disciplina, el orden institucional y la responsabilidad. La lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas se lleva a cabo con determinación, sin zonas prohibidas ni excepciones, y numerosos casos complejos fueron tratados con rigor.



Paralelamente, la reorganización del aparato estatal se desarrolla con una fuerte determinación, mientras que el trabajo de personal, la inspección y supervisión y la construcción de las organizaciones de base del Partido han registrado avances, continuó, y sostuvo que estos resultados han contribuido a consolidar la unidad dentro del PCV y fortalecer la confianza de la población.



El dirigente subrayó, no obstante, que una evaluación objetiva de los logros debe ir acompañada de un análisis franco de las limitaciones. La construcción y rectificación del Partido debe considerarse una tarea permanente de cada comité y organización partidista, cuadro y militante, comenzando por los dirigentes. La calidad del liderazgo, la eficacia en la promoción del desarrollo y la confianza del pueblo deben constituir los principales criterios para evaluar los resultados.



En cuanto al Proyecto y al borrador de la nueva Resolución, To Lam destacó la necesidad de definir claramente sus nuevos valores, alcance y relación con los documentos actualmente vigentes. Explicó que la promulgación de la nueva Resolución no debe traducirse simplemente en añadir otro documento al sistema existente, sino en generar un nuevo salto cualitativo en la capacidad de liderazgo y gobernanza, la voluntad de lucha y la facultad del Partido para renovarse, rectificarse y perfeccionarse por sí mismo.



El alcance de la Resolución debe establecerse de manera precisa, en consonancia con su papel como documento fundamental sobre la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, así como garantizar la coherencia con otros proyectos de resolución que serán presentados conjuntamente al Comité Central. También debe delimitar con claridad las principales áreas de liderazgo y las responsabilidades de coordinación, evitando tanto solapamientos como vacíos.



Según To Lam, los puntos de vista de la Resolución deben ser concisos y reflejar claramente la relación entre firmeza e innovación; construcción y lucha; construcción del Partido y fortalecimiento de su capacidad para liderar el desarrollo; control del poder y estímulo de la creatividad; así como entre el liderazgo y el apoyo en el pueblo.



Las metas para 2030, con una visión hacia 2045, deben orientarse a lograr transformaciones sustanciales en la capacidad de autocorrección del Partido, la calidad de la toma de decisiones, la eficacia de su funcionamiento, la calidad del cuerpo de cuadros y la relación entre el PCV y la ciudadanía, remarcó.



Al abordar los avances prioritarios y el conjunto de tareas y soluciones, el dirigente exigió reorganizar los contenidos para evitar crear un sistema paralelo a los tres avances estratégicos en la construcción del Partido establecidos por el XIV Congreso Nacional.



El conjunto de tareas y soluciones debe estructurarse siguiendo una lógica unificada y orientada directamente a los mecanismos centrales. La Resolución no debe incorporar exigencias demasiado generales, que carezcan de un responsable definido o no puedan ser objeto de evaluación. Cada grupo de tareas debe identificar claramente el cuello de botella que se necesita resolver, el mecanismo que requiere modificación y el resultado concreto que debe alcanzarse.



To Lam exigió que el plan de implementación debe elaborarse paralelamente a la Resolución. Para cada tarea deben determinarse claramente el responsable principal, las competencias, los recursos, los plazos, los productos esperados y los métodos de verificación de resultados. Cualquier retraso o incumplimiento deberá estar acompañado de una explicación y de la correspondiente delimitación de responsabilidades.



Finalmente, a la Comisión de Organización incorporar las opiniones formuladas y acelerar el perfeccionamiento del expediente, garantizando su relevancia, coherencia y viabilidad, para presentarlo al Buró Político antes de someterlo a consideración del Comité Central del PCV./.

VNA