BAD prevé financiar mejora de infraestructura ambiental en provincia de Khanh Hoa

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) prevé financiar unos 2.300 mil millones de dongs (casi 88,2 millones de dólares) para que la provincia vietnamita de Khanh Hoa mejore la infraestructura de recogida y tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de elevar las condiciones de saneamiento y proteger los recursos hídricos.



El proyecto se ejecutará en los barrios de Tay Nha Trang, Cam Ranh y Ninh Chu, así como en las comunas de Ninh Phuoc y Ninh Son. Para 2030, la capacidad de tratamiento prevista será de 12.000 metros cúbicos diarios en Tay Nha Trang, 7.500 en Cam Ranh, 2.000 en Ninh Son y 5.000 metros cúbicos diarios en cada una de las zonas de Ninh Chu y Ninh Phuoc.



El BAD manifestó su disposición a acompañar a Khanh Hoa durante la preparación y ejecución del proyecto, así como en la operación de las instalaciones una vez concluidas, especialmente en la aplicación de tecnologías y la digitalización de la gestión del sistema.



El banco también pidió a la provincia designar un punto de contacto específico para facilitar la coordinación y preparar cuidadosamente la documentación relacionada con el mecanismo financiero y la liberación de terrenos.



A solicitud del BAD, Khanh Hoa continuará perfeccionando la propuesta de inversión y préstamo y coordinará estrechamente con el banco para preparar las condiciones necesarias para ejecutar el proyecto y resolver oportunamente las dificultades que puedan surgir.



El Comité Popular provincial ya remitió al Ministerio de Finanzas el expediente de propuesta de préstamo de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La Junta de Gestión de Proyectos de Desarrollo provincial, encargada de actuar como enlace directo, está completando el expediente conforme a las observaciones del Ministerio de Finanzas y preparando el informe de propuesta de política de inversión para su evaluación.



El proyecto tiene una inversión total estimada de 2.972 mil millones de dongs, equivalentes a unos 118,5 millones de dólares. De esta cifra, aproximadamente 2.300 mil millones de dongs corresponderían a fondos de AOD y 672 mil millones a fondos de contrapartida.



El Comité Popular provincial será el organismo responsable y prestatario secundario, mientras que la Junta de Gestión de Proyectos de Desarrollo provincial se encargará de preparar el proyecto y el BAD actuará como financiador./.

VNA