Crecida de varios ríos provoca inundaciones en las afueras de Hanoi

Hanoi (VNA) - La crecida de los ríos Cau, Tich y Bui ha provocado inundaciones y dejado aisladas varias zonas de las afueras de Hanoi. Cerca de 1.500 personas quedaron incomunicadas en la comuna de Trung Gia, mientras varios tramos bajos del dique Bui 2, en Xuan Mai, quedaron desbordados.



Según el Mando de Defensa Civil de Hanoi, el río Tich alcanzó los 8,42 metros en la estación de Kim Quan a las 18:40 del 24 de agosto, superando ligeramente el nivel de alerta 3. Las autoridades activaron las medidas de respuesta y reforzaron la vigilancia en las zonas de riesgo.



En Trung Gia, 338 hogares, con 1.489 habitantes, quedaron aislados y unas 50 hectáreas de cultivos resultaron inundadas. En algunas zonas ribereñas, el agua alcanzó entre 2 y 4 metros de profundidad, obligando a los residentes a trasladar sus bienes y utilizar embarcaciones para desplazarse.



Las autoridades mantienen una vigilancia permanente, preparan planes de evacuación y garantizan el suministro de alimentos, agua potable y medicamentos. También han movilizado personal y materiales para reforzar el dique Bui 2, amenazado por la crecida.



El Centro Hidrometeorológico de la Región Norte prevé que el río Tich continúe aumentando durante las próximas 12 a 24 horas, con riesgo de nuevas inundaciones en zonas residenciales y agrícolas bajas.



Las autoridades de Hanoi mantienen los equipos de emergencia en alerta, inspeccionan los diques y se preparan para apoyar a los residentes de las áreas inundadas y aisladas./.

VNA