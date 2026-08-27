Mapa de Vietnam formado con 8.100 banderas nacionales en saludo al Día Nacional

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Personas de todos los sectores de la sociedad se unieron hoy para formar un mapa de Vietnam con 8.100 banderas nacionales en el parque Ba To, en el barrio de Nghia Lo, de la provincia central de Quang Ngai, con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional (2 de septiembre).



La actividad ha sido registrada para optar a un récord nacional de Vietnam y constituye un punto destacado de las celebraciones por las grandes efemérides nacionales.



Pham Thi Nuong Nuong, de 36 años, residente en el barrio de Nghia Lo, dijo que esperaba con entusiasmo el evento y llegó temprano al lugar. Para ella, participar en la creación del mapa del país con banderas nacionales fue una experiencia profundamente significativa, que reflejó el orgullo nacional, el fuerte sentido de identidad y las aspiraciones de que Vietnam siga desarrollándose y avanzando.



Para las generaciones jóvenes, el programa ofreció una experiencia directa de la historia y las tradiciones nacionales.



Nguyen Le Tra My, estudiante de la escuela secundaria Tran Quoc Tuan, señaló que contribuir a formar el mapa de Vietnam le permitió apreciar más profundamente el valor de la independencia y la libertad, además de fortalecer su gratitud hacia las generaciones anteriores que sacrificaron sus vidas por la Patria.



La experiencia también alentó a los estudiantes a reconocer su responsabilidad de estudiar y superarse, preservar las tradiciones nacionales y contribuir al desarrollo del país.



Tran Dinh Truong, presidente del Comité Popular del barrio de Nghia Lo, destacó que las 8.100 banderas no son simplemente elementos utilizados para formar el mapa de Vietnam, sino que representan el afecto de la población por la Patria y simbolizan la solidaridad, el patriotismo y las aspiraciones de progreso.



“A través de esta actividad, esperamos que la historia no solo sea recordada mediante libros y relatos, sino también sentida, experimentada y transmitida mediante la participación directa de la comunidad, especialmente de las generaciones jóvenes”, afirmó./.





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