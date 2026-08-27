Hanoi prueba autobuses autónomos y robotaxis en Hoa Lac

Hanoi (VNA) - El Comité Popular de Hanoi autorizó a la empresa Phenikaa-X a realizar pruebas controladas de un sistema de transporte inteligente autónomo, que incluye autobuses sin conductor, robotaxis, robots de limpieza y de reparto, en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac y el campus homónimo de la Universidad Nacional de Vietnam.



Según la Decisión No. 4554/QD-UBND, emitida el 25 de agosto de 2026, el período de prueba tendrá una duración de 24 meses. Los vehículos solo podrán circular por rutas preestablecidas, equipadas con mapas digitales de alta resolución y sistemas de supervisión.



El proyecto tiene como objetivo comprobar la seguridad, fiabilidad y nivel de preparación de los vehículos autónomos en condiciones reales, así como evaluar la eficacia del transporte público autónomo, la experiencia de los usuarios y su capacidad de integración con la infraestructura de transporte existente.



Los resultados servirán de base para elaborar normas técnicas, procedimientos operativos y modelos de gestión adaptados a las condiciones urbanas de Hanoi.



En el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, los robotaxis y robots de reparto serán probados en una ruta de unos 11,5 kilómetros.



En el campus de Hoa Lac de la Universidad Nacional de Vietnam, los autobuses autónomos conectarán las residencias estudiantiles, los edificios docentes y otras áreas funcionales, mientras que los robots de limpieza y reparto operarán en un recorrido de aproximadamente 2,8 kilómetros.



Los vehículos están equipados con sistemas LiDAR, cámaras, mapas digitales de alta definición, GPS de alta precisión y algoritmos de inteligencia artificial. Los autobuses autónomos y los robotaxis deberán contar con un supervisor en el puesto de conducción, preparado para intervenir cuando sea necesario.



Las pruebas se realizarán diariamente de 9:00 a 16:30 horas, con una velocidad máxima prevista de 40 kilómetros por hora, y se suspenderán en caso de condiciones meteorológicas peligrosas. Los autobuses autónomos podrán transportar hasta ocho pasajeros y los robotaxis hasta cuatro, sin incluir al supervisor.



Durante el período de prueba, la empresa no podrá prestar servicios comerciales de transporte ni cobrar tarifas. La operación de cada vehículo deberá contar con la aprobación de las autoridades supervisoras respecto a su configuración técnica, software, resultados de las evaluaciones de seguridad y planes de respuesta ante incidentes.



La Junta de Administración de las Zonas de Alta Tecnología y Parques Industriales de Hanoi será responsable de supervisar el proceso de prueba, mientras que el Departamento municipal de Ciencia y Tecnología recopilará y evaluará los resultados y asesorará a las autoridades de la ciudad sobre las políticas que se aplicarán tras la conclusión del programa piloto./.

VNA