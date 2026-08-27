Aún no se registran víctimas vietnamitas en inundaciones en frontera entre Nepal y China

Nueva Delhi (VNA) - Hasta el momento no se ha registrado ningún ciudadano vietnamita muerto, herido o desaparecido a causa de las graves inundaciones repentinas ocurridas un día antes en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, según la sección consular de la Embajada de Vietnam en la India, concurrente ante Nepal y Bután.



Tras recibir información sobre el desastre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam instruyó de inmediato a las representaciones diplomáticas vietnamitas en la región a establecer contacto urgente con las autoridades locales y los representantes de la comunidad para verificar la situación de los ciudadanos vietnamitas y determinar si alguno de ellos se encontraba en la zona con fines turísticos o de visita en el momento de la tragedia.



Las embajadas de Vietnam en China y en la India, esta última concurrente ante Nepal, continúan coordinando estrechamente con las autoridades competentes y los contactos de la comunidad vietnamita para seguir de cerca la situación, actualizar la información y estar preparadas para aplicar medidas de protección de emergencia en caso de que se detecten ciudadanos vietnamitas afectados.



En caso de emergencia, los ciudadanos vietnamitas pueden comunicarse directamente con las líneas de atención para la protección consular de las representaciones vietnamitas en los respectivos países o con el Centro de Atención para la Protección Ciudadana del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores:



Embajada de Vietnam en China: +86 186 1280 1838.

Embajada de Vietnam en la India, concurrente ante Nepal: +91 70 4203 5588.

Centro de Atención para la Protección Ciudadana del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores: +84 981 848 484 o +84 965 411 118; correo electrónico: baohocongdan@gmail.com.



Los datos más recientes indican que las inundaciones repentinas, ocurridas de forma súbita, han causado la muerte de cerca de 180 personas y dejado casi 1.500 desaparecidos, entre ellos alrededor de 800 extranjeros./.

VNA