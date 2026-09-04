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Actualidad: Vietnam celebra el 81º aniversario de su Día Nacional

Una solemne ceremonia de izamiento de la bandera se celebró en la histórica plaza Ba Dinh, donde hace 81 años el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia que proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, actual República Socialista de Vietnam.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026.

  • Solemne ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh con motivo del Día Nacional
  • Vietnam y Alemania buscan nuevo impulso para hacer más eficaz la cooperación bilateral
  • Vicepresidenta de Vietnam participa en la Cumbre ampliada de la OCS
  • Desempeño económico de enero a agosto refuerza bases para alcanzar un crecimiento de dos dígitos
  • “Avanzamos con Vietnam” establece un récord mundial Guinness
VNA
#Ba Dinh #Día Nacional #Alemania #Vo Thi Anh Xuan

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Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi

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Cuatro décadas después de que el Partido Comunista de Vietnam iniciara el proceso de “Doi Moi” (Renovación) en su VI Congreso Nacional (1986), el país ha logrado éxitos enormes y de gran trascendencia histórica, impulsando profundas transformaciones en todos los sectores. Tras emerger de una economía que enfrentaba numerosos desafíos, Vietnam ha avanzado de manera constante aprovechando sus fortalezas internas, integrándose proactivamente en la comunidad global y elevando continuamente su prestigio internacional.

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El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945

El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945

En agosto de 1945, aprovechando una oportunidad "única en mil años" y bajo el liderazgo del Partido —encabezado por el Presidente Ho Chi Minh—, el pueblo vietnamita se levantó para iniciar el Levantamiento General, tomando el poder a escala nacional y abriendo una nueva era para el país. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 marcó el primer gran triunfo del pueblo bajo la dirección del Partido. Esta victoria también demostró la determinación y la sabiduría del Partido —liderado por el Presidente Ho Chi Minh— al elegir el camino correcto de la lucha revolucionaria.

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Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

El otoño de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita protagonizó un gran hito de su historia nacional. Con el éxito de la Revolución de Agosto, en la histórica plaza de Ba Dinh el Presidente Ho Chi Minh leyó el 2 de septiembre de 1945 la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia y libertad para la nación.

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Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era: Visión hasta 2045

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Según la Conclusión No. 75-KL/TW, emitida por el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en el nuevo periodo, Vietnam contará para 2045 con un entorno de vida sano, en armonía con la naturaleza y basado en un desarrollo sostenible, acompañado de un sistema moderno de gestión ambiental y una sólida capacidad de adaptación climática.

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Vietnam fija para 2030 nuevas metas de protección ambiental y respuesta al cambio climático

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El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, promulgó la Conclusión N.º 75-KL/TW del tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, sobre protección ambiental y respuesta al cambio climático. El documento fija para 2030 el fortalecimiento de la gestión ambiental y de la prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de proteger mejor la vida, la salud, los bienes y los medios de subsistencia de la población.

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Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

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Lai Chau, en el noroeste de Vietnam, abre nuevas oportunidades de inversión gracias a su potencial en agricultura de alta tecnología, silvicultura, turismo y recursos naturales. La provincia ha anunciado 118 proyectos en busca de inversión y apuesta por un entorno empresarial más abierto y sostenible.

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