Actualidad: Vietnam celebra el 81º aniversario de su Día Nacional

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026.
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