Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (última parte)

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El consumo verde, motor del desarrollo sostenible de Vietnam
Vietnam promueve el consumo verde mediante políticas, certificaciones e incentivos para impulsar la transición ecológica y el desarrollo sostenible.
U Minh Ha: tesoro ecológico y cultural del sur de Vietnam
El Parque Nacional U Minh Ha, en la provincia de Ca Mau, atrae por sus bosques de melaleucas, turberas, biodiversidad, ecoturismo y patrimonio cultural del sur de Vietnam.
Empresa neerlandesa busca oportunidad de inversión en proyecto de conversión de residuos en energía
Tay Ninh estudia con Harvest Waste B.V. un proyecto de 125 millones de dólares para convertir residuos en energía y promover la economía circular.
BAD prevé financiar mejora de infraestructura ambiental en provincia de Khanh Hoa
El Banco Asiático de Desarrollo prevé financiar 88,2 millones de dólares para mejorar la recogida y tratamiento de aguas residuales en Khanh Hoa.
Crecida de varios ríos provoca inundaciones en las afueras de Hanoi
La crecida de los ríos Cau, Tich y Bui ha causado inundaciones en las afueras de Hanoi, dejando aisladas a unas 1.500 personas y afectando cultivos.
Vietnam busca perfeccionar la EPR para impulsar la economía circular
Vietnam prepara una reforma de la EPR para reforzar la responsabilidad de productores e importadores, impulsar el reciclaje y avanzar hacia una economía circular.
Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan un muerto y causan graves daños
La tormenta NARRA deja un muerto, miles de viviendas afectadas y casi 7.900 hectáreas de cultivos dañadas por lluvias, inundaciones y deslizamientos en Vietnam.
Tifón Narra causa fuertes lluvias y daños en la región norteña de Vietnam
El tifón Narra provocó inundaciones, deslizamientos de tierra y graves afectaciones en viviendas y cosechas en provincias como Lang Son, Quang Ninh, Cao Bang y Bac Ninh, lo que obligó a evacuaciones de emergencia y a suspender la navegación marítima en varias zonas costeras.
Tifón Narra mantiene su intensidad y provoca lluvias intensas en norte de Vietnam
El tifón Narra mantiene vientos de nivel 8 y ráfagas de nivel 10, con fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en el norte de Vietnam.
Vietnam devuelve a la naturaleza 13 animales silvestres amenazados
El Centro de Rescate del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang liberó en su hábitat natural a 13 animales amenazados —incluidos pangolines, loris y macacos— tras completar exitosamente sus procesos de rehabilitación y evaluación veterinaria.
Can Tho y el Banco Mundial unen esfuerzos para impulsar inversión pública
La ciudad de Can Tho trabajará con el Banco Mundial y SECO para mejorar la gestión fiscal, la inversión pública y la resiliencia climática.
Malasia afronta más de un 90% de probabilidad de un “súper El Niño”
Malasia advierte de más de un 90% de probabilidad de un El Niño muy fuerte a finales de 2026, con riesgo de calor extremo y sequía en el Sudeste Asiático.
Premier exige medidas preventivas ante el riesgo de lluvias intensas en el norte
El Primer Ministro exige a las localidades adoptar de forma proactiva medidas ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas, inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra en las regiones del Norte y el Centro-Norte de Vietnam.
Manada de delfines sorprende con su aparición cerca de la isla de Ly Son
Una manada de más de diez delfines apareció cerca del puerto de Ben Dinh, en la isla de Ly Son, Quang Ngai, sorprendiendo a residentes y turistas.
Vietnam y Singapur refuerzan cooperación climática
El Gobierno vietnamita emitió la Resolución n.º 235/NQ-CP, mediante la cual se aprueba un tratado sobre la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París entre el país y Singapur.
Provincia vietnamita de Bac Ninh destinará 1,72 mil millones de USD a la protección ambiental
La provincia vietnamita invertirá hasta 2030 en tratamiento de residuos y aguas residuales, energías renovables, economía circular y monitoreo ambiental inteligente.
Nuevo programa de acción refuerza la adaptación climática en Vietnam
Vietnam adopta un programa de acción para fortalecer la protección ambiental, impulsar la economía verde y mejorar la adaptación al cambio climático.
Devuelven animales silvestres a su hábitat natural
El Parque Nacional de Bu Gia Map rescata y rehabilita especies amenazadas antes de devolverlas a su hábitat natural, protegiendo la biodiversidad de Vietnam.
Inundaciones y torbellinos dejan cuatro muertos o heridos en localidades vietnamitas
Las inundaciones y el tiempo severo registrados entre el 31 de julio y el 2 de agosto dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas o heridas y provocaron graves daños en varias localidades del norte de Vietnam.
Ciudad de Can Tho fortalece cooperación con Australia en educación y resiliencia climática
Los dirigentes de la ciudad vietnamita de Can Tho, y una delegación australiana encabezada por la ministra de Desarrollo Internacional, de Pequeñas Empresas y de Asuntos Multiculturales, Anne Aly, debatieron hoy la ampliación de la cooperación en educación, formación y respuesta al cambio climático.