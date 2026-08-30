Medio ambiente

Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (última parte)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era. 

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VNA
#Conclusión 75/KL/TW #To Lam #protección ambiental
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