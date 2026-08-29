Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (Parte I)

La provincia de Lang Son está haciendo frente a fuertes lluvias y tormentas. El nivel de los ríos se encuentra en niveles de alerta peligrosos. Miles de viviendas han quedado inundadas y los habitantes afrontan enormes dificultades en su vida cotidiana. Ante esta situación de emergencia, equipos de ayuda de la Cruz Roja local han llegado a las zonas afectadas para proporcionar artículos de primera necesidad a los hogares más perjudicados por las inundaciones.