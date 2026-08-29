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Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (Parte I)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó y emitió la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.

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VNA
#medio ambiente #cambio climático #Conclusión 75
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Cambio Climático

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