Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (Parte I)

Ver más
Lai Chau transforma su potencial en oportunidades
Lai Chau, en el noroeste de Vietnam, abre nuevas oportunidades de inversión gracias a su potencial en agricultura de alta tecnología, silvicultura, turismo y recursos naturales. La provincia ha anunciado 118 proyectos en busca de inversión y apuesta por un entorno empresarial más abierto y sostenible.
El pueblo más bello de Asia: Preservar la cultura tradicional y generar medios de vida sostenibles
A principios de agosto, cuando los rayos del sol estival iluminan las montañas y bosques de la provincia vietnamita de Lao Cai, los arrozales en terrazas de la comuna de Ta Van se visten de un verde intenso, atrayendo a visitantes nacionales y extranjeros.
Pomelo Thanh Tra entra en su temporada alta de cosecha
Según los registros históricos, durante la dinastía Nguyen, el pomelo Thanh Tra era una especialidad reconocida de la prefectura de Thua Thien; sus frutos se seleccionaban cuidadosamente para ser presentados anualmente al rey.
El loto, un símbolo profundamente arraigado en la vida vietnamita
El loto representa la resiliencia, la pureza y la identidad cultural de Vietnam, y se consolida como un emblema nacional y atractivo turístico.
Actualidad: Vietnam y Singapur profundizan su Asociación Estratégica Integral
Vietnam y Singapur acuerdan profundizar su cooperación en tecnología, IA, semiconductores, innovación, economía digital y formación de recursos humanos.
Argentina impulsa vínculos comerciales y de inversión con Vietnam
El Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Vietnam, en coordinación con la Cámara de Comercio Argentina-Vietnam, organizó en Buenos Aires un seminario titulado “Fortalecimiento del comercio y la inversión”.
Hon Nhan, nuevo destino en el mapa del turismo marítimo de Quang Ngai
El islote de Hon Nhan (comuna de Dong Son, provincia de Quang Ngai) se está convirtiendo en un atractivo destino de ecoturismo gracias a su belleza virgen y espectacular, formada por un conjunto de rocas sedimentarias volcánicas y aguas cristalinas. Con su rico ecosistema de corales, Hon Nhan constituye un ejemplo del desarrollo sostenible del turismo vinculado a la conservación de los recursos naturales.
Programa Nacional de Protección de la Infancia para el período 2026-2030
La viceprimera ministra del Gobierno, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión n.º 1415/QĐ-TTg, de fecha 28 de julio de 2026, mediante la cual el Primer Ministro promulgó el Programa Nacional de Protección de la Infancia y de Prevención y Reducción del Trabajo Infantil en contravención de la legislación vigente para el período 2026-2030.
Vietnam y Singapur avanzan hacia un futuro compartido más resiliente
Vietnam y Singapur acordaron, durante su primer Diálogo Estratégico, reforzar la cooperación estratégica en tecnología, desarrollo de recursos humanos e innovación, con el objetivo de elevar su asociación a un nuevo nivel y construir un futuro compartido más resiliente.
La singularidad del festival de la aldea alfarera de Thanh Ha
La ceremonia de homenaje a los antepasados de la alfarería de Thanh Ha, celebrada en Hoi An el día 10 del séptimo mes lunar, recrea un vibrante espacio cultural, donde los artesanos exhiben sus técnicas de alfarería artesanal, modelan “to he” (figuritas tradicionales de pasta de arroz o arcilla) y participan en un concurso de cocción de arroz en ollas de barro sobre fogones de leña.
Amplias actividades de alto dirigente partidista vietnamita en Singapur
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, desarrolló diversas actividades durante su visita oficial a Singapur, centradas en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países.
La acuicultura marina, nuevo motor de la economía marítima
La Resolución N.º 20-NQ/TW del Partido Comunista fija un crecimiento anual del 8% para la acuicultura marina, promoviendo la transición desde la cría costera hacia un modelo industrial a gran escala apoyado en tecnología avanzada (HDPE, IA) y su integración con el turismo y la energía eólica.
Transporte y entrega de restos óseos para análisis de ADN e identificación de mártires de guerra
Al mediodía del 21 de agosto de 2026, en el aeropuerto de Gia Lam, en Hanoi, se celebró la ceremonia de entrega de más de 7.000 muestras biológicas de restos óseos de mártires de guerra procedentes de Ciudad Ho Chi Minh, destinadas a análisis de ADN para determinar su identidad.
Nhon Hai busca equilibrar el turismo marino con la conservación de los arrecifes de coral
Durante la temporada turística, el pueblo pesquero de Nhon Hai, en la provincia de Gia Lai, atrae a visitantes con el buceo entre corales, los paseos en botes de cesta y las excursiones a Hon Kho. El turismo comunitario genera nuevos ingresos, pero también plantea el reto de combinar el desarrollo económico con la protección del ecosistema marino.
Apoyo de emergencia a la población afectada por las inundaciones en provincia vietnamita
La provincia de Lang Son está haciendo frente a fuertes lluvias y tormentas. El nivel de los ríos se encuentra en niveles de alerta peligrosos. Miles de viviendas han quedado inundadas y los habitantes afrontan enormes dificultades en su vida cotidiana. Ante esta situación de emergencia, equipos de ayuda de la Cruz Roja local han llegado a las zonas afectadas para proporcionar artículos de primera necesidad a los hogares más perjudicados por las inundaciones.
Fuente Truong Tien en Hue recupera su color plateado original
Los 12 arcos del puente Truong Tien, sobre el río Huong, en el corazón de la ciudad de Hue, han recuperado su característico color plateado original, devolviendo a este emblemático puente parte de su imagen histórica.
Estrategia de seguridad nacional establece seis orientaciones rectoras
La Resolución 22-NQ/TW establece seis orientaciones para proteger la seguridad nacional en la nueva era, con un enfoque que combina tradición y modernidad, prevención y respuesta, y busca convertir los riesgos en oportunidades.
El encanto rural del mercado de Vi Thanh, en el corazón de Can Tho
En pleno barrio de Vi Thanh, ciudad de Can Tho, el mercado popular de Vi Thanh conserva el ambiente sencillo y cercano de los mercados rurales del delta del Mekong, donde las costumbres locales conviven con el ritmo de la ciudad.
Objetivos concretos de la estrategia de seguridad nacional
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, promulgó en nombre del Comité Central la Resolución N.º 22-NQ/TW, de fecha 28 de julio de 2026, sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, que establece como principios rectores una seguridad integral y global, proactiva, inclusiva y orientada al desarrollo.
La belleza virginal de las playas del sur de Da Nang
Con más de 200 kilómetros de costa, la ciudad de Da Nang alberga en su zona sur numerosas playas de belleza natural y poco explotadas, junto a tranquilas aldeas pesqueras que conservan su ritmo de vida tradicional.