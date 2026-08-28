Sociedad

Invierten más de 384 millones de dólares para ampliar terminal T1 del aeropuerto internacional de Da Nang

Da Nang ampliará la terminal T1 de su aeropuerto internacional con una inversión de 384 millones de dólares para elevar su capacidad a 14 millones de pasajeros.

Los líderes y delegados de la ciudad de Da Nang realizan la ceremonia de lanzamiento del proyecto. (Foto: VNA)
Los líderes y delegados de la ciudad de Da Nang realizan la ceremonia de lanzamiento del proyecto. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - El proyecto de ampliación de la terminal T1 del Aeropuerto Internacional de Da Nang contará con una inversión de más de 384 millones de dólares, y se prevé elevar su capacidad hasta 14 millones de pasajeros al año, incluidos 10 millones de pasajeros nacionales y 4 millones internacionales.

La información fue dada a conocer en la ceremonia de lanzamiento del Proyecto de renovación y ampliación de la terminal T1 y del Proyecto de ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves - fase 1, celebrada la víspera por la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV).

Según el plan, las obras de ampliación de la terminal T1 comenzarán en agosto de 2027. La parte ampliada está prevista que concluya y entre en funcionamiento en enero de 2029, mientras que la renovación completa de la terminal existente deberá finalizar en agosto de ese mismo año.

Las obras incluyen la ampliación y renovación de la terminal T1 y de sus instalaciones auxiliares, así como la construcción sincronizada de infraestructuras técnicas, entre ellas una vía elevada, edificios técnicos, un estacionamiento de varios niveles combinado con servicios comerciales, vías de circulación, áreas de estacionamiento, zonas ajardinadas.

Paralelamente, el Proyecto de ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves - fase 1 prevé añadir seis espacios de estacionamiento para aeronaves de código C. La iniciativa contribuirá a armonizar la capacidad de la terminal y de la plataforma, aumentar la capacidad de recepción de aeronaves y reducir la presión operativa durante las horas pico.

El director general en funciones de ACV, Nguyen Duc Hung, señaló que ambos proyectos constituyen un paso importante en el plan de modernización integral de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Da Nang, con el objetivo de responder al creciente volumen de operaciones y reforzar el papel de la ciudad y de la región central de Vietnam como puerta de entrada aérea internacional.

El vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, Le Quang Nam, destacó que la ampliación del aeropuerto permitirá aumentar su capacidad de recepción de pasajeros, impulsar el turismo, el comercio y los servicios, y atraer nuevas inversiones./.

VNA
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