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Dong Nai acelera liberación de terrenos para extender el metro hasta aeropuerto de Long Thanh

Dong Nai acelera la liberación de terrenos para el proyecto que extenderá el metro Ben Thanh-Suoi Tien hasta el centro administrativo y el aeropuerto de Long Thanh.

La línea de metro Ben Thanh - Suoi Tien cruza el río Saigón. (Foto: VNA)
La línea de metro Ben Thanh - Suoi Tien cruza el río Saigón. (Foto: VNA)

Dong Nai, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la ciudad de Dong Nai están acelerando la medición, el inventario y los procedimientos de indemnización y reasentamiento para liberar los terrenos destinados al proyecto de extensión de la línea de metro Ben Thanh-Suoi Tien hasta el centro administrativo de la ciudad y el Aeropuerto Internacional de Long Thanh.

Según el Centro de Desarrollo del Fondo de Tierras de Dong Nai, las labores de inventario y determinación del origen de los terrenos afectados han alcanzado el 31%.

Las autoridades han pedido a las unidades y localidades reducir al máximo los plazos de los procedimientos de recuperación de tierras, medición, inventario y aprobación de los planes de indemnización, asistencia y reasentamiento para garantizar el avance del proyecto.

A finales de agosto, varias localidades por las que pasará la línea ya habían emitido avisos de recuperación de terrenos. El barrio de Bien Hoa notificó la recuperación de más de 1,5 hectáreas, mientras que Phuoc Tan anunció casi 5,4 hectáreas.

Según la Resolución 24/NQ-HĐND, aprobada el 9 de julio de 2026, el proyecto se ejecutará mediante una asociación público-privada (PPP), bajo un contrato de construcción-transferencia (BT). La línea tendrá unos 43,5 kilómetros de longitud, desde la estación Suoi Tien hasta el aeropuerto de Long Thanh, con una velocidad máxima de diseño de 120 kilómetros por hora.

El proyecto contempla seis estaciones principales, otras cinco previstas para una fase posterior y un depósito para la operación y mantenimiento de los trenes. La superficie total requerida se estima en 192,5 hectáreas, sin incluir las áreas destinadas al desarrollo orientado al transporte público (TOD). La inversión preliminar supera los 60 billones de dongs, equivalentes a más de 2,3 mil millones de dólares.

Las autoridades de Dong Nai consideran que la nueva línea ayudará a aliviar la presión sobre las principales vías de la región, especialmente la carretera nacional 51 y el tramo comprendido entre la intersección de Vung Tau y la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay.

El proyecto también creará un nuevo corredor de transporte público de alta capacidad, conectará directamente el centro administrativo de Dong Nai con el aeropuerto de Long Thanh y Ciudad Ho Chi Minh, y contribuirá al desarrollo urbano, la inversión, el comercio y los servicios, reforzando la conectividad regional y el crecimiento económico del sur de Vietnam./.

VNA
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