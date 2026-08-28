Capitales millonarios aceleran la expansión de los centros de datos en Vietnam

Hanoi (VNA) - El mercado de centros de datos de Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, impulsado por proyectos de gran escala vinculados con la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y el creciente procesamiento de datos, con inversiones que alcanzan miles de millones de dólares.



En Ciudad Ho Chi Minh operan actualmente 20 centros de datos y se han propuesto otros nueve proyectos. Entre ellos destaca el complejo de centros de datos e IA SGI-HCM Campus, ubicado en el parque industrial de Tan Phu Trung, con una inversión estimada de unos 2,1 mil millones de dólares. El proyecto recibió el Certificado de Registro de Inversión y está previsto que inicie su construcción a finales de agosto de 2026.



Asimismo, G42, Microsoft, FPT, Viet Thai y VinaCapital han propuesto invertir unos 2 mil millones de dólares en un supercentro de datos de IA.



En el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh también se ejecutan o proponen otros proyectos, con inversiones de entre 250 y 850 millones de dólares.



Según Savills Vietnam, la capacidad operativa instalada de los centros de datos en el país podría aumentar de unos 524,7 MW en 2025 a 950 MW en 2030. Se prevé que los ingresos del sector superen los 3 mil millones de dólares en 2031, con un crecimiento anual compuesto superior al 20%.



Este rápido desarrollo responde a la creciente demanda de inteligencia artificial, computación en la nube, comercio electrónico y servicios digitales, en un contexto en el que los datos se convierten progresivamente en un componente esencial de la infraestructura económica.



La posibilidad de que los inversores extranjeros posean el 100% del capital de las empresas proveedoras de servicios de centros de datos desde 2025 también ha dado un impulso adicional a la entrada de capital internacional.



Vietnam cuenta actualmente con 28 centros de datos en funcionamiento y 13 proyectos en planificación, consolidándose gradualmente como un destino destacado para la infraestructura digital en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El Centro de datos (IDC) del Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT) en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, en Hanoi. (Foto: VNA)

Una carrera que va más allá del suelo disponible

El desarrollo de centros de datos plantea exigencias superiores a las de los proyectos inmobiliarios industriales tradicionales. Además del terreno y la ubicación, el suministro eléctrico, la conectividad de datos, el marco jurídico y la capacidad operativa son factores determinantes para atraer inversiones.



La energía constituye uno de los elementos clave, ya que los grandes centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad y requieren un suministro estable y continuo, con capacidad de respaldo y una orientación cada vez mayor hacia fuentes de energía limpia.



Junto con la electricidad, la conexión a Internet internacional, especialmente mediante cables submarinos de fibra óptica y puntos de aterrizaje estables, desempeña también un papel fundamental. Por ello, los centros de datos tienden a desarrollarse en zonas donde convergen diferentes capas de infraestructura, como parques de alta tecnología, parques industriales, centros logísticos y grandes ciudades.



El marco jurídico sobre datos y seguridad de la información también tiene un impacto cada vez más directo en el mercado. Las exigencias en materia de protección de datos personales podrían impulsar a las empresas a priorizar el almacenamiento y procesamiento de datos en Vietnam, aumentando así la demanda de centros de datos que cumplan estándares internacionales.



Desde la perspectiva inmobiliaria, los centros de datos están configurando un nuevo segmento, diferente de las fábricas y los almacenes logísticos. Este tipo de infraestructura requiere grandes inversiones, largos períodos de preparación y una elevada exigencia de evaluación técnica. Los contratos de arrendamiento de terrenos por períodos de 10 a 30 años también son cada vez más habituales para garantizar la estabilidad de activos con una larga vida operativa.



Según representantes de Savills Vietnam, las mejoras del marco jurídico y la progresiva solución de las dificultades relacionadas con el suelo, los procedimientos de aprobación y la ejecución de proyectos están generando cambios sustanciales en el mercado.



Mientras tanto, expertos consideran que, a partir de la segunda mitad de 2026 y durante 2027, el mercado vietnamita de centros de datos podría entrar en una etapa de fuerte expansión./.