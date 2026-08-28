Vietnam se prepara para un fuerte repunte turístico durante el festivo del Día Nacional

Hanoi (VNA) - El sector turístico se prepara para el periodo vacacional de cinco días con motivo del Día Nacional, del 29 de agosto al 2 de septiembre. Destinos y empresas alistan nuevos productos y actividades, al tiempo que refuerzan sus preparativos para garantizar servicios seguros y de calidad a los visitantes.



Este periodo vacacional ofrece a los viajeros un amplio abanico de opciones, desde escapadas a la playa hasta experiencias culturales, patrimoniales, naturales y de turismo comunitario. Según el índice Traveloka SEA, publicado el 11 de agosto, Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Con Dao y Phu Quoc fueron los cinco destinos más reservados por los viajeros vietnamitas durante el segundo trimestre y para las vacaciones del Día Nacional.



Las tendencias de viaje van más allá del turismo convencional basado en visitas turísticas y estancias en complejos vacacionales. Cada vez más visitantes buscan conocer la cultura local, disfrutar de la gastronomía y participar en programas artísticos, festivales, visitas a museos, aldeas artesanales y actividades comunitarias. Esta tendencia está llevando a los destinos a renovar su oferta turística, prolongar la estancia de los visitantes y elevar el valor de sus experiencias.



Durante el festivo se celebrará una amplia variedad de actividades culturales y artísticas. En Da Nang, el espectáculo "Hoi An Memories" (Memorias de Hoi An) presentará su versión "Flag Hat" (Sombrero de Bandera) del 26 de agosto al 2 de septiembre. Phu Quoc acogerá la exposición "The Memory of Flowers" (La memoria de las flores), mientras que Thanh Hoa celebrará el Festival de Cometas de Sam Son 2026 del 30 de agosto al 1 de septiembre. Por su parte, la Semana de la Cultura y el Turismo de Moc Chau 2026 tendrá lugar del 27 de agosto al 5 de septiembre, con un programa que incluye actividades culturales, artísticas y comunitarias.

Turistas visitan la bahía de Ha Long, en la provincia de Quang Ninh. (Foto: VNA)

También se prevé un mayor protagonismo de los productos turísticos vinculados con la historia y las tradiciones revolucionarias, en el marco de la celebración del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre). La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam ha instado a las localidades a organizar actividades conmemorativas y desarrollar recorridos patrimoniales y de "retorno a las raíces" que pongan en valor la historia y la cultura.



Hanoi se encuentra entre los destinos con mayores ventajas. Durante el primer semestre de 2026, la capital recibió 18,01 millones de visitantes, un 15,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 26,8%, mientras que los ingresos por turismo crecieron un 19,1%. La ciudad recibió el 7 de julio a su visitante internacional número cinco millones del año.



La provincia norteña de Ninh Binh también está renovando su oferta de cara a las vacaciones. En Tam Coc-Bich Dong, la floración de los nenúfares aporta un nuevo atractivo, mientras que los sitios turísticos están mejorando el paisaje, reforzando la higiene ambiental, ampliando el personal y aumentando la señalización.



De cara a las vacaciones y a los meses restantes del año, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT) ha pedido a las autoridades turísticas de las ciudades y provincias bajo administración central que garanticen condiciones adecuadas./.