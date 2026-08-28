Vietnam desarrolla una marca nacional para el turismo de salud

Hanoi (VNA) - Vietnam espera aprovechar su potencial sanitario y turístico para desarrollar una marca nacional de turismo de salud, en un contexto en el que crece la demanda de servicios que combinan atención médica, tratamiento, rehabilitación, cuidados y descanso.



La combinación de servicios médicos y turismo existe desde hace tiempo en Vietnam. Sin embargo, el turismo de salud en su concepción moderna ha experimentado un fuerte desarrollo durante la última década, en paralelo con la modernización del sistema sanitario y la expansión de la industria turística.



Diversos informes indican que Vietnam recibe actualmente unos 300.000 visitantes internacionales al año que utilizan servicios médicos, con un gasto total estimado de entre mil millones y dos mil millones de dólares, incluyendo los costos de consulta y tratamiento, alojamiento, transporte y alimentación.



Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hue y Khanh Hoa, entre otras localidades, están desarrollando gradualmente productos de turismo de salud basados en sus fortalezas en materia de especialización sanitaria, recursos humanos médicos, turismo de descanso y medicina tradicional.



Los turistas que visitan Vietnam proceden principalmente de la comunidad vietnamita residente en el extranjero, así como de Camboya, Laos, Corea del Sur, Japón, Australia y algunos países europeos. Entre los servicios más demandados figuran la odontología, la cirugía estética, la reproducción asistida, los chequeos médicos generales y diversas técnicas especializadas.

Gracias a los equipos modernos, los turistas pueden recibir exámenes completos y resultados el mismo día, eliminando la preocupación de pasar demasiado tiempo en revisiones médicas y tratamientos en los centros de salud de Da Nang. (Foto: VNA)





Al mismo tiempo, los vietnamitas gastan cada año entre dos y tres mil millones de dólares en tratamientos médicos en el extranjero, una cifra superior a los ingresos generados por los visitantes que acuden al país por motivos de salud. Esta situación plantea la necesidad de mejorar la calidad y la competitividad del sistema sanitario nacional.



Según los expertos, Vietnam cuenta con numerosas ventajas, entre ellas una gran riqueza natural y cultural, costos competitivos, profesionales médicos altamente cualificados, una larga tradición de medicina tradicional y un entorno político y social estable.



El país dispone actualmente de alrededor de 100 centros médicos especializados, de los cuales 13 hospitales cuentan con acreditación conforme a los estándares de la Comisión Conjunta Internacional (JCI), concentrados principalmente en Hanoi, Hue y Ciudad Ho Chi Minh.



Numerosas instituciones han logrado dominar técnicas complejas como la cirugía robótica, los trasplantes de órganos, las intervenciones cardiovasculares, el tratamiento del cáncer y la reproducción asistida, además de procedimientos avanzados en oftalmología, otorrinolaringología y odontología.



Por otra parte, la medicina tradicional, con métodos como la acupuntura, la acupresión, los masajes y el uso de plantas medicinales, se considera una de las ventajas distintivas para desarrollar productos que combinen el cuidado de la salud con el turismo y el descanso.



Se estima que el mercado mundial del turismo médico tiene un valor aproximado de 100 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento prevista de entre el 8% y el 16% anual hasta 2035. La región de Asia-Pacífico figura entre las de mayor crecimiento, lo que abre importantes oportunidades para Vietnam.



El Ministerio de Salud coordina actualmente con otros ministerios y organismos la elaboración del proyecto “Desarrollo del turismo médico para el período 2026-2030”, con el objetivo de convertir a Vietnam en un destino competitivo en el Sudeste Asiático y avanzar gradualmente hacia el grupo de países líderes de Asia.



El proyecto prevé dos fases de implementación, correspondientes a los períodos 2026-2028 y 2029-2030. Entre sus objetivos figuran lograr que al menos 20 hospitales cumplan estándares internacionales de calidad, desarrollar 30 paquetes estandarizados de productos de turismo médico y poner en funcionamiento un portal de información y una base de datos nacional multilingüe sobre turismo médico. Asimismo, se prevé establecer una identidad de marca nacional bajo el nombre “Turismo Médico de Vietnam”.



Para 2030, Vietnam se propone recibir alrededor de 750.000 turistas médicos internacionales. Los ingresos directos procedentes de los servicios de consulta, tratamiento y atención sanitaria alcanzarían aproximadamente mil millones de dólares, mientras que el gasto total de los visitantes y sus acompañantes se situaría en torno a los 2,5 mil millones de dólares.



Según los expertos, la medicina tradicional y la rehabilitación constituyen ventajas distintivas de Vietnam, especialmente para los visitantes internacionales interesados en terapias naturales, plantas medicinales y métodos de tratamiento no farmacológicos.



Actualmente, las autoridades competentes estudian la elaboración de un conjunto de estándares para los hospitales, clínicas y centros que participen en la red de turismo médico. Paralelamente, se trabaja en el perfeccionamiento de los mecanismos de fijación de precios y en la promoción de Vietnam como un destino fiable para tratamientos médicos, atención sanitaria, rehabilitación, cirugía estética y medicina tradicional./.