Fortalece comunidad de ASEAN en Cuba unidad y solidaridad

La Habana (VNA) - El Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Cuba, integrado por Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia, Myanmar, Malasia y Timor Leste, celebró solemnemente una ceremonia para conmemorar el 59.º aniversario de la fundación de la comunidad (8 de agosto de 1967-2026).



Asistieron al evento los embajadores y encargados de negocios de los Estados miembros de la ASEAN, así como los jefes de misión y representantes de las Embajadas de China, Japón y Corea del Sur, y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.



Klarissa Low, encargada de negocios de la Embajada de Malasia y presidenta rotatoria del Comité de la ASEAN en Cuba (Foto: VNA)

Durante la ceremonia, Klarissa Low, encargada de negocios de la Embajada de Malasia y presidenta rotatoria del Comité de la ASEAN en Cuba, destacó que, a lo largo de casi seis décadas desde su fundación, la ASEAN se ha consolidado como una comunidad regional basada en un compromiso compartido con la paz, la estabilidad, la prosperidad y la cooperación.



A pesar de numerosos cambios y desafíos tanto dentro como fuera de la región durante su camino de desarrollo, en todo momento, la ASEAN demuestra consistentemente los valores del diálogo, la consulta, el respeto mutuo y, sobre todo, la voluntad de cooperación, destacó.



Una de las mayores fortalezas de la ASEAN es su diversidad, valoró y agregó que los países miembros poseen historias, culturas, idiomas y tradiciones diversas, pero están unidos por la aspiración común de construir una región pacífica, próspera y centrada en las personas.



Tal espíritu de unidad en la diversidad de la ASEAN cobra cada vez más importancia en el contexto de una comunidad internacional que enfrenta desafíos cada vez más complejos, señaló.



Según la diplomática, más que nunca, el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo siguen siendo esenciales para mantener la paz y fortalecer las relaciones entre las naciones miembros.



Reafirmó también la solidaridad y la determinación de la ASEAN para promover relaciones de cooperación y amistad con el pueblo cubano.



En sus palabras, el Director del Departamento de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Ariel Lorenzo Rodríguez, valoró positivamente el papel y la posición de la ASEAN en la región y en el mundo, y agradeció a la comunidad su apoyo y asistencia en la solicitud del levantamiento del bloqueo y el embargo contra Cuba.



Reiteró que Cuba siempre valora y fortalece sus relaciones con los Estados miembros de la ASEAN, y enfatizó su disposición a cooperar con la ASEAN en los campos de la ciencia, la biotecnología, la salud, la educación, el deporte y el turismo./.