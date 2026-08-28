México y Vietnam: nuevas oportunidades para una cooperación más profunda

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Hanoi (VNA) - El embajador de México en Vietnam, Alejandro Negrín Muñoz, destacó el amplio potencial de las relaciones bilaterales y la convergencia de ambos países en materia de integración internacional, desarrollo y cooperación. En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), señaló que mecanismos como el CPTPP y APEC, junto con nuevas áreas como la economía verde, la transformación digital y las energías limpias, ofrecen oportunidades para estrechar aún más los vínculos entre Vietnam, México y América Latina.

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VNA:En 2025, Vietnam promulgó la Resolución 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva etapa, en la que se define la integración internacional como un importante motor para llevar al país hacia una nueva era de desarrollo. Desde la perspectiva de un diplomático extranjero, ¿cómo evalúa usted este paso en la política exterior de Vietnam?

Embajador Alejandro Negrín Muñoz:

Vietnam y México son dos países con un muy alto grado de incorporación a la economía global desde el punto de vista de sus niveles de apertura comercial; de su capacidad de atracción de inversión extranjera y de su funcionamiento dentro de las cadenas globales de valor. Además, ambos países tienen un nivel muy alto de ambición: México aspira a estar muy pronto dentro de las 10 economías más importantes del mundo (actualmente es la número 12) y Vietnam aspira a ser una economía desarrollada en un plazo relativamente corto. Así que, visto desde esa perspectiva, la Resolución 59 que fortalece las capacidades de inserción internacional de la economía vietnamita, puede tener un impacto decisivo para que Vietnam cumpla con sus grandes objetivos nacionales.

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Por otro lado, para México, tras más de más de 50 años de relaciones diplomáticas, las políticas de apertura de Vietnam tienen el potencial de continuar fortaleciendo nuestra agenda bilateral. Muestra de este interés compartido es la reciente publicación del libro México-Vietnam: Visión de futuro, el primer proyecto académico binacional multidisciplinario dedicado a examinar la evolución y perspectivas de nuestros lazos, donde especialistas de ambas naciones coinciden en la relevancia de la integración internacional para diversificar el comercio y generar beneficios mutuos para ambas sociedades.

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VNA: En los últimos años, las relaciones entre Vietnam y los países de América Latina, entre ellos México, han alcanzado numerosos resultados positivos. En su opinión, ¿qué nuevas oportunidades abrirán la política exterior y la orientación de integración internacional de Vietnam para impulsar la cooperación entre Vietnam y la región latinoamericana en el futuro próximo?

Embajador Alejandro Negrín Muñoz:

México y Vietnam comparten un valor fundamental: la búsqueda de espacios de diálogo, de relaciones económicas y de cooperación en todas las regiones del planeta, incluso mucho más allá de nuestros entornos geográficos naturales. Eso es lo que explica el enorme crecimiento de las relaciones económicas entre México y Vietnam en la última década, que es resultado de la pertenencia mutua al tratado comercial transpacífico TIPAT o CPTPP. Desde esa experiencia y con ese fundamento observamos un enorme potencial para profundizar esa relación en todos los ámbitos; estamos seguros de que ese potencial se va a concretar con las orientaciones de política exterior de nuestros dos países.

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Para México, las oportunidades en el futuro próximo residen en acciones pragmáticas: aprovechar mecanismos multilaterales de membresía compartida, facilitar la inversión bidireccional y los flujos comerciales. En este contexto, un hito clave será la secuencia de presidencias de APEC, con Vietnam como sede en 2027 y México en 2028, lo que abre un escenario inmejorable para buscar coordinar prioridades bilaterales y birregionales y consolidar el diálogo de alto nivel.

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VNA:Con motivo de la conmemoración de más de ocho décadas de desarrollo de la diplomacia vietnamita, ¿qué mensaje o expectativas desea compartir sobre el papel de Vietnam en su continua contribución a la paz, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo en los próximos años?

Embajador Alejandro Negrín Muñoz:

La diplomacia es la herramienta fundamental para preservar la estabilidad regional e internacional y promover un orden basado en reglas y en el respeto mutuo entre los Estados. El trabajo de cualquier servicio exterior se mide por su capacidad de abonar a la solución pacífica de las controversias y al fortalecimiento de los foros multilaterales como espacios de equilibrio.

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En el marco del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, México impulsa una agenda multilateral eminentemente humanista, que promueve la paz, la igualdad de género, la sostenibilidad y la redistribución de recursos globales hacia el bienestar social.

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En este escenario, la expectativa de México es continuar colaborando de manera constructiva con Vietnam en causas compartidas. Nuestra participación en mecanismos como APEC, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), entre otros, así como el acercamiento entre la Alianza del Pacífico y la ASEAN, nos brinda una plataforma institucional privilegiada. Confiamos en que la diplomacia siga siendo el motor para aprovechar estos espacios, impulsar el desarrollo sostenible y consolidar un diálogo multilateral incluyente que aproxime cada vez más al Sudeste Asiático con México.

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VNA: ¿Cómo ha evolucionado la imagen y la posición de Vietnam a los ojos de los mexicanos en los últimos años?

Embajador Alejandro Negrín Muñoz:

Vietnam es una nación que comparte con México muchos rasgos comunes, particularmente su historia. Por eso, en México la figura del Presidente Ho Chi Minh está presente como referencia central cuando pensamos en este gran país. Además, hoy México y Vietnam compartimos también nuestros niveles de ambición en términos de desarrollo económico y de combate a la pobreza. A ello debemos sumar un crecimiento muy significativo de las relaciones en los últimos años, como fue constatado muy recientemente en una conversación que tuvieron el secretario de Relaciones Exteriores de México Roberto Velasco y el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Hoai Trung (8 julio 2026).

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VNA:¿Cuáles son, a su juicio, los nuevos ámbitos con mayor potencial de cooperación entre Vietnam y los países latinoamericanos en el futuro?

Embajador Alejandro Negrín Muñoz:

En cuanto a las oportunidades a futuro, existe un amplio horizonte en áreas clave como el turismo inclusivo, la economía verde, la restauración de sitios patrimoniales, la transformación digital, las energías limpias, la agricultura de alta tecnología, la innovación y los intercambios académicos. Para México, la prioridad es que estas coincidencias se traduzcan en proyectos específicos y un mayor acercamiento entre nuestras sociedades y sectores productivos.

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VNA: ¡Muchas gracias por conceder esta entrevista para la VNA!

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