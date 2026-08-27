Detienen en Can Tho a un hombre por presunto abuso de las libertades democráticas

Can Tho (VNA) – La Agencia de Investigación de Seguridad del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Can Tho inició un procedimiento penal y ordenó la detención provisional de Nguyen Ngoc Thao, acusado de presuntamente abusar de las libertades democráticas para vulnerar los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones y particulares.



Según la policía, Nguyen Ngoc Thao, nacido en 1973, administraba dos cuentas de Facebook desde las que publicaba y compartía reiteradamente información falsa y no verificada, así como contenidos ofensivos contra dirigentes del Partido y del Estado y contra el sistema político, además de publicaciones que elogiaban al antiguo régimen. Estos contenidos fueron ampliamente difundidos y generaron un elevado nivel de interacción, causando un impacto negativo en la opinión pública.



Las autoridades señalaron que Nguyen Ngoc Thao actuó motivado por su descontento personal después de haber sido sancionado administrativamente por una infracción relacionada con el comercio de fauna silvestre. Pese a haber sido citado, advertido y sancionado en varias ocasiones, continuó reincidiendo en su conducta.



Durante el registro de su domicilio, las autoridades incautaron documentos y otras pruebas relacionadas con el caso.



La Agencia de Investigación de Seguridad continúa las diligencias de acuerdo con las disposiciones de la ley./.

VNA