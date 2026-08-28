Efectúan exposición “Ho Chi Minh, retrato de un hombre” en Laos

Vientiane (VNA) - La Embajada de Vietnam en Laos, en coordinación con el Centro Cultural de Vietnam en el país y el Museo de Bellas Artes de Vietnam, inauguró la exposición “Ho Chi Minh, retrato de un hombre”, que presenta 50 obras del fallecido pintor vietnamita residente en el extranjero Dao Trong Ly.



El evento constituye una significativa actividad cultural y artística con motivo del 81 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945 - 2026), y contó con la participación de numerosos altos dirigentes de Laos, representantes de organismos y organizaciones de ambos países, miembros de la comunidad vietnamita en Laos y amigos internacionales.

Delegados de ambos países cortan la cinta para inaugurar la exposición "Ho Chi Minh, retrato de un hombre". (Foto: VNA)



A través de trazos sencillos y cargados de emoción, las 50 obras recrean la vida y la trayectoria revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh, desde los días en que el joven Nguyen Tat Thanh partió en busca del camino para salvar a la nación hasta el período en que dirigió la Revolución vietnamita hacia la conquista de la independencia nacional.



Las pinturas retratan a Ho Chi Minh tanto como un destacado líder y firme revolucionario como un hombre sencillo, íntegro y profundamente humanista.



Durante la inauguración, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, destacó la importancia de la exposición para honrar el legado del Presidente Ho Chi Minh y fortalecer la gran amistad y solidaridad especial entre Vietnam y Laos.



El Presidente Ho Chi Minh, junto con el Presidente Kaysone Phomvihane, el Presidente Souphanouvong y sucesivas generaciones de dirigentes de ambos países, sentó las bases y contribuyó a cultivar una relación de lealtad y pura fraternidad entre ambas naciones. Este legado continúa siendo preservado y promovido por los partidos, los Estados y los pueblos de Vietnam y Laos, contribuyendo a profundizar la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y vinculación estratégica entre los dos países.



Por su parte, el director del Museo de Bellas Artes de Vietnam, Nguyen Anh Minh, señaló que la muestra también ofrece a las generaciones más jóvenes la oportunidad de valorar mejor los principios de independencia, libertad y paz, así como de comprender su responsabilidad de continuar cultivando la amistad entre Vietnam y Laos.



La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de agosto./.