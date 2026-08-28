Inauguran tren turístico que conecta los patrimonios de Phong Nha y Hue

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia de Quang Tri, la ciudad de Hue y el Grupo Nacional de Ferrocarriles de Vietnam inauguraron hoy el tren turístico “Phong Nha - Antigua capital imperial de Hue: Ruta del Patrimonio Mundial”, un nuevo producto que conecta destinos patrimoniales, históricos, culturales y naturales del centro del país.



Con un recorrido de unos 190 kilómetros, el tren enlaza las estaciones de Hue, Dong Ha, My Trach, Dong Hoi y Tho Loc, facilitando el acceso a importantes destinos como el Complejo de Monumentos de la Antigua Capital Imperial de Hue, la Ciudadela Antigua de Quang Tri, los túneles de Vinh Moc, las riberas de Hien Luong-Ben Hai y el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang.



Durante la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri, Hoang Xuan Tan, destacó que el servicio concreta los acuerdos de cooperación entre las partes, fortalece la conexión regional y crea un producto de turismo ferroviario con características propias, al unir dos patrimonios mundiales.



El nuevo recorrido busca ampliar el acceso a un mercado de unos 3,2 millones de habitantes de ambas localidades y atraer a turistas nacionales e internacionales. Hue y Quang Tri prevén recibir conjuntamente unos 18 millones de visitantes en 2026, cifra que podría alcanzar los 20 millones en los próximos años.



Según las autoridades de Quang Tri, el tren contribuirá a desarrollar el producto “Ruta del Patrimonio Mundial - Múltiples experiencias de servicios”, combinando patrimonio cultural y paisajes naturales, ampliando el mercado turístico y reduciendo la estacionalidad.



El subdirector general del Grupo Nacional de Ferrocarriles de Vietnam, Nguyen Chinh Nam, señaló que el nuevo servicio tiene un significado especial al coincidir con el inicio de operaciones del Grupo bajo su nuevo modelo. Tras el lanzamiento del tren “Ruta de conexión de los patrimonios del centro de Vietnam”, entre Hue y Da Nang, el sector ferroviario continúa ampliando la oferta de productos vinculados al turismo.



El tren está integrado por ocho vagones, cinco de ellos con asientos giratorios para facilitar la contemplación del paisaje. El vagón VIP cuenta con 24 plazas y ofrece aperitivos y bebidas gratuitos, mientras que el vagón comunitario acoge actuaciones de música folclórica, degustaciones gastronómicas y la presentación de productos locales con certificación OCOP.

Interior del tren turístico “Phong Nha – Antigua capital imperial de Hue: Ruta del Patrimonio Mundial”. (Foto: VNA)



La composición incluye también, por primera vez, un vagón recreativo multifuncional con proyección de películas, sillones de masaje y alquiler de trajes tradicionales para sesiones fotográficas, además de servicios de confección inmediata de prendas de alta gama.



Con motivo de la inauguración, del 29 de agosto al 5 de septiembre de 2026 se aplicarán descuentos de hasta el 50% en todas las categorías de billetes de los trenes HQ1/HQ2. Del 6 de septiembre hasta finales de año, los billetes de ida tendrán un descuento del 15%, mientras que los de vuelta contarán con un 10% adicional.



Los pasajeros también podrán acceder a promociones ofrecidas por empresas de turismo, alojamiento y restauración, así como por diferentes destinos turísticos de Quang Tri y Hue.



La puesta en servicio de esta ruta busca fortalecer la conexión entre ambas localidades, crear una cadena integrada de servicios turísticos y generar un nuevo impulso al desarrollo económico regional, consolidando al ferrocarril como un componente importante del ecosistema turístico de Vietnam./.