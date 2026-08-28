Vietnam impulsa el turismo como sector económico clave en la nueva era

Hanoi (VNA)- La Resolución N.º 26-NQ/TW, adoptada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del turismo de Vietnam como sector económico clave en la nueva era, establece nuevas orientaciones y abre mayores espacios para el crecimiento de la industria sin humo nacional.



Orientaciones principales



La Resolución establece cinco orientaciones rectoras. La primera consiste en desarrollar eficazmente el turismo como sector económico clave y nuevo motor de crecimiento del país, en aras del objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos. La cultura constituye la base, mientras que la identidad y la calidad de las experiencias son consideradas ventajas competitivas fundamentales. Este proceso debe apoyarse en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El documento plantea convertir el turismo en un ecosistema económico integrado, capaz de impulsar sectores como el comercio, los servicios, el transporte, las industrias culturales y creativas, la agricultura, la economía digital y nocturna, entre otros. Esta interconexión busca elevar el valor añadido y garantizar un desarrollo equilibrado entre las dimensiones económica, cultural, social y medioambiental, al tiempo que contribuye a reforzar la defensa, la seguridad y el orden social y a promover la diplomacia cultural y la integración internacional.



Una de las orientaciones estratégicas fundamentales es reestructurar el sector del ocio y transformar su modelo de desarrollo, pasando de un enfoque centrado en la cantidad a otro basado en la calidad, la inteligencia, la sostenibilidad ambiental y la innovación. La prioridad será mejorar la calidad de los productos, servicios y experiencias y elevar la competitividad del sector, junto con el desarrollo de recursos humanos calificados y la capacidad para responder eficazmente a las necesidades de empleo, trabajo y bienestar social.



La Resolución también exige renovar la capacidad de gestión turística mediante una mayor aplicación de tecnologías digitales y el uso de datos para la toma de decisiones, en consonancia con la planificación territorial. Asimismo, busca ampliar los espacios para la creatividad y preservar, promover y poner en valor el patrimonio cultural y las tradiciones de la nación.



El desarrollo turístico se concibe como una tarea de todo el sistema político, bajo el liderazgo del Partido y la gestión del Estado. Las empresas desempeñarán el papel de fuerza impulsora, mientras que la población será considerada sujeto activo y beneficiaria del desarrollo turístico.



Para ello, la Resolución reclama fortalecer la coordinación entre organismos y localidades, crear un entorno de inversión y negocios turístico equitativo y favorable, así como movilizar, asignar y utilizar eficazmente los recursos nacionales e internacionales.



Turistas visitan la Ciudadela Imperial de Hue. (Foto: VNA)



Objetivos para 2030



Para 2030, la Resolución fija el objetivo de que el turismo vietnamita se consolide plenamente como un sector económico clave, aportando directamente entre el 10% y el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) y manteniendo una posición destacada en el Sudeste Asiático tanto por volumen como por ritmo de crecimiento.



Vietnam aspira a recibir entre 45 y 50 millones de visitantes internacionales y atender a 160 millones de turistas nacionales, con especial atención a los mercados de alto poder adquisitivo y estancias prolongadas. Los ingresos totales del turismo deberán situarse en 80-90 mil millones de dólares.



Paralelamente, se impulsará el desarrollo de tres polos de crecimiento turístico: Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang. También se prevé establecer 10 centros turísticos estratégicos, 20 zonas turísticas nacionales y 15 corporaciones y grupos turoperadores dotados de marcas consolidadas y capacidad competitiva internacional.



Para 2030, el sector deberá disponer de cerca de 1,5 millones de plazas de alojamiento y generar aproximadamente 2,3 millones de empleos directos y 3,5 millones de empleos indirectos. Al mismo tiempo, se desarrollará de manera integral un ecosistema turístico inteligente, una base de datos nacional y una plataforma digital nacional de la industria del ocio.



Visión hasta 2045



Con vistas a 2045, Vietnam orienta su turismo hacia un modelo moderno y sostenible, reforzando su papel como uno de los motores fundamentales de la economía. El sector aspira a aportar directamente entre el 14% y el 15% del PIB, situar a Vietnam entre los 30 países con mayor competitividad turística del mundo y alcanzar los 70 millones de visitantes internacionales.



Con estos principios, objetivos y orientaciones estratégicas a largo plazo, la Resolución N.º 26-NQ/TW establece las bases políticas para que la industria sin humo vietnamita entre en una nueva etapa de desarrollo, caracterizada por una mayor calidad, modernización, sostenibilidad y competitividad internacional./.