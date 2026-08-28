Bahía de Ha Long se ilumina con tecnología para potenciar el turismo nocturno

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Más de 70 embarcaciones turísticas navegaron en formación por la bahía de Ha Long, proyectando luces multicolores sobre el agua y convirtiendo este Patrimonio Natural de la Humanidad en un gran escenario al aire libre.



El espectáculo, celebrado del 26 al 28 de agosto con motivo del 81 aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto), el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre) y la próxima creación de la ciudad de Quang Ninh, prevista para el 1 de septiembre de 2026, forma parte de la nueva estrategia de la localidad para impulsar el turismo nocturno.



Durante la noche principal, 72 embarcaciones partieron de los puertos internacionales de Ha Long y Tuan Chau y navegaron hasta la playa de Cot 5, combinando iluminación, efectos sonoros y fuegos artificiales para ofrecer un espectáculo que atrajo a miles de residentes y visitantes.



Según Nguyen Van Cong, vicepresidente del Comité Popular de Quang Ninh, Ha Long no solo es un patrimonio reconocido internacionalmente, sino también un recurso para impulsar la creatividad y generar nuevos valores. La provincia mantiene la orientación de “conservar para desarrollar y desarrollar para reinvertir en la conservación”, con el objetivo de garantizar que el crecimiento turístico respete la capacidad ecológica y la identidad del patrimonio.



Esta estrategia contempla ampliar el espacio turístico y conectar el eje Ha Long-Yen Tu-Bai Tu Long, desarrollar el Parque Marino de Bai Tu Long e impulsar progresivamente la economía nocturna, la economía del patrimonio y las industrias culturales.



En los últimos años, la flota turística de Quang Ninh ha sido modernizada conforme a estándares internacionales. Los barcos han dejado de ser únicamente medios de transporte para convertirse en espacios de gastronomía, alojamiento, arte y entretenimiento, contribuyendo a crear una cultura de cruceros característica de Ha Long.



Para los propietarios y tripulantes, el espectáculo también representa una oportunidad para promocionar la flota turística y diversificar la oferta nocturna. La combinación de tecnología y paisaje natural busca reforzar la imagen de “Ha Long de noche”, aumentar el atractivo del destino y prolongar la estancia de los visitantes.



El reflejo de las luces sobre las aguas de la bahía realza así la belleza del patrimonio y simboliza la apuesta de Quang Ninh por la innovación y una nueva etapa de desarrollo turístico./.

VNA