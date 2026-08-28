Comunidad vietnamita en Japón, un puente económico entre ambos países

Tokio (VNA) - La comunidad vietnamita en Japón tiene un amplio potencial para convertirse en un puente económico entre ambos países, gracias a sus conocimientos, experiencia, redes empresariales y capacidad de conexión con el mercado japonés, en línea con el nuevo enfoque de la Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político.



En declaraciones a corresponales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio, Tran Trung Kien, secretario general de la Asociación para la Promoción de la Cooperación Económica Vietnam-Japón (VJECPA), señaló que la resolución considera a los vietnamitas residentes en el extranjero como una parte inseparable de la nación y, al mismo tiempo, un recurso estratégico y un puente entre Vietnam y el mundo.



Actualmente, más de 6,5 millones de vietnamitas viven en más de 130 países y territorios. Su potencial no se limita al capital de inversión y las remesas, sino que también abarca conocimientos, tecnología, experiencia de gestión, redes empresariales y acceso a los mercados internacionales.



En Japón, numerosos vietnamitas trabajan en sectores vinculados con las prioridades de desarrollo de Vietnam, como tecnología, manufactura, industrias auxiliares, automatización, agricultura de alta tecnología, salud, educación, transformación digital, industria verde y economía circular. Esta presencia constituye una ventaja para impulsar la transferencia de conocimientos y tecnología y fortalecer los vínculos empresariales bilaterales.



Según Tran Trung Kien, en lugar de limitarse a preguntar qué pueden aportar los vietnamitas en el extranjero, es necesario identificar primero las necesidades de Vietnam y, a partir de ellas, conectar con las personas y organizaciones capaces de aportar soluciones.



Un experto residente en Japón puede contribuir mediante proyectos de transferencia tecnológica, formación, asesoramiento o conexión empresarial sin necesidad de regresar permanentemente a Vietnam. Del mismo modo, un empresario puede aportar no solo capital, sino también facilitar el acceso de empresas, tecnologías y cadenas de distribución japonesas al mercado vietnamita.



Aprovechar esta red permitiría crear un ecosistema de cooperación en ambas direcciones: atraer recursos japoneses a Vietnam y facilitar al mismo tiempo el acceso de productos y empresas vietnamitas al mercado japonés. De esta manera, la comunidad vietnamita en Japón podría convertirse en un puente económico efectivo entre ambos países.



Sin embargo, uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de mecanismos eficaces para transformar el deseo de contribuir en proyectos concretos. Quienes poseen tecnología, conocimientos o experiencia no siempre saben qué empresas o localidades vietnamitas necesitan esos recursos, mientras que las empresas nacionales pueden carecer de información sobre socios adecuados en Japón.



Las diferencias entre ambos mercados también plantean desafíos. Japón exige altos estándares en materia de calidad, procesos productivos, trazabilidad, embalaje, certificaciones y capacidad de suministro. Por ello, la conexión empresarial debe ir más allá de poner en contacto a dos empresas y acompañarlas en la selección de socios, la mejora de productos, la búsqueda de mercados y la implementación de los acuerdos.



La capacidad de las empresas vietnamitas para absorber tecnología también resulta fundamental. La transferencia tecnológica no consiste simplemente en trasladar equipos o líneas de producción, sino en garantizar que las empresas nacionales cuenten con personal capaz de operar, mantener y desarrollar esas tecnologías.



Para materializar plenamente el espíritu de la Resolución N.º 23-NQ/TW, Tran Trung Kien propuso fortalecer las redes de empresarios, expertos e intelectuales vietnamitas en Japón y crear una base de datos que conecte las necesidades de Vietnam con los recursos disponibles en Japón.



Asimismo, consideró necesario evaluar la eficacia de estas conexiones mediante resultados concretos, como proyectos ejecutados, tecnologías transferidas, acuerdos de cooperación establecidos y productos vietnamitas introducidos con éxito en el mercado japonés.



Estos mecanismos permitirían no solo movilizar los recursos de la comunidad vietnamita en Japón, sino también conectarlos y aprovecharlos de manera más eficaz, convirtiéndolos en una fuente de valor práctico para el desarrollo nacional./.

VNA