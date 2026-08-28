Indonesia impulsa formación de jóvenes trabajadores para responder a exigencias internacionales

Yakarta (VNA) - El Gobierno de Indonesia está implementando el programa “SMK Go Global”, destinado a formar a jóvenes trabajadores con las competencias, cualificaciones y capacidades necesarias para satisfacer las demandas del mercado laboral internacional.



El programa, puesto en marcha por el Ministerio de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia (P2MI), se desarrolla en un contexto en el que el país archipiélago cuenta con una amplia población activa joven, mientras que numerosos países de Asia y Europa afrontan una escasez de mano de obra debido al envejecimiento demográfico. Esta situación representa una oportunidad para que Indonesia incorpore trabajadores cualificados a los mercados internacionales.



Actualmente, unos 4,9 millones de indonesios trabajan en el extranjero, principalmente en mercados como Taiwán (China), Hong Kong (China), Malasia, Japón y Singapur.



Sin embargo, la estructura del empleo sigue concentrada en gran medida en trabajos poco cualificados. En 2025, los trabajadores domésticos representaron alrededor del 36,5% de los indonesios empleados en el extranjero, seguidos por los sectores sanitario y de atención a la salud, con un 20,6%, y la industria manufacturera, con más del 14%.



El Gobierno indonesio busca modificar esta estructura aumentando la proporción de trabajadores cualificados, formados y certificados conforme a estándares internacionales.



El ministro del P2MI, Mukhtarudin, señaló que “SMK Go Global” forma parte de un plan para capacitar a 500.000 trabajadores cualificados destinados al mercado internacional. De ellos, 300.000 serán graduados de escuelas secundarias de formación profesional (SMK), mientras que los 200.000 restantes serán graduados de escuelas secundarias generales, institutos superiores y universidades.



Según el P2MI, el programa está diseñado en función de las necesidades del mercado, con prioridad en el perfeccionamiento de las competencias de personas que ya cuentan con una base profesional, a fin de mejorar la conexión entre los trabajadores indonesios y las necesidades concretas de contratación de otros países.



El Ministerio de Industria se encargará de la formación y certificación de competencias, mientras que el P2MI asumirá la conexión con los mercados laborales, la colocación y la protección de los trabajadores.



El programa se centra en tres áreas principales, incluida la formación basada en competencias, certificación profesional y desarrollo de la conducta laboral, con especial énfasis en la disciplina, la responsabilidad y el profesionalismo, para ampliar las oportunidades de empleo internacional para los jóvenes./.

VNA