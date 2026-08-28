ONU prioriza impulsar asociación integral con Vietnam

Nueva York (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang se reunió con el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU), Li Junhua, quien afirmó que la ONU concede importancia y prioriza la cooperación integral con Vietnam.



Van Thang elogió el liderazgo de Li en la promoción de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluida su exitosa presidencia del Foro Político de Alto Nivel anual sobre Desarrollo Sostenible.



El viceprimer ministro agradeció a la ONU por su apoyo a Vietnam en la consecución de los ODS y destacó la cooperación sustantiva y efectiva entre las dos partes.



Propuso que la ONU y Vietnam completen pronto el Marco de Cooperación Estratégica para 2027-2031, alineándolo estrechamente con las principales orientaciones y estrategias de desarrollo de Vietnam.



En medio de la desaceleración del progreso hacia los ODS a nivel mundial y en la región de Asia y el Pacífico debido a los impactos adversos de las crisis superpuestas, Van Thang enfatizó la necesidad urgente de fortalecer los compromisos políticos, defender el multilateralismo y la cooperación internacional y promover soluciones sistémicas, integrales e inclusivas para acelerar el progreso hacia los objetivos.

Los dos funcionarios en el evento (Foto: VNA)





También pidió mayores esfuerzos para garantizar que los países en desarrollo tengan un acceso equitativo a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y los recursos de desarrollo, particularmente en medio de las rápidas transiciones verdes y digitales globales.



Al informar al secretario general adjunto sobre el desarrollo de Vietnam, el viceprimer ministro dijo que el país ha implementado de manera proactiva e integral estrategias y políticas clave y el plan de acción nacional para la Agenda 2030, logrando resultados positivos iniciales. La economía ha mantenido un alto crecimiento, la reducción de la pobreza ha logrado avances significativos, el desempleo ha disminuido, la cobertura del seguro médico se ha ampliado y la educación primaria se ha universalizado.



Vietnam se mantiene firme en la búsqueda del desarrollo sostenible, afirmó, poniendo a las personas en el centro y considerándolas tanto sujetos como motores del desarrollo, al tiempo que garantiza firmemente que nadie se quede atrás.



Para apoyar a Vietnam en el logro de los ODS, Thang pidió a la ONU seguir compartiendo experiencias en la respuesta al cambio climático; proporcionar apoyo financiero y tecnológico para los compromisos climáticos, el desarrollo de energías renovables y la transición energética; y apoyar el desarrollo sostenible en el delta del Mekong.



También instó a la ONU a ayudar a movilizar la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de manera más efectiva, dando prioridad a la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Por su parte, Li expresó su fuerte impresión por las políticas innovadoras y decisivas, así como por la visión estratégica a largo plazo del Gobierno, encaminadas a promover un desarrollo socioeconómico rápido y sostenible en Vietnam.



En particular, elogió el compromiso y los esfuerzos de Vietnam para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, avanzar en la transición verde y reducir las emisiones. Asimismo, ponderó la determinación política, el sentido de responsabilidad y el papel pionero de Vietnam en numerosos foros multilaterales, y dijo que el país indochino ha sido consistentemente un modelo y un socio confiable, con una voz cada vez más importante en los órganos de las Naciones Unidas.



Afirmó que la ONU está dispuesta a intensificar el asesoramiento político, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos sobre la gobernanza global, al tiempo que conecta activamente a Vietnam con las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo.



Tales esfuerzos ayudarán a Vietnam a abordar los desafíos de desarrollo, vincular la transición energética con la adaptación al cambio climático y alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible e inclusivo, dijo.



Li también afirmó la disposición de la ONU para coordinar con Vietnam en 2027, cuando el país cumpla 50 años como miembro de la organización, y enfatizó que las agencias pertinentes de la ONU seguirán siendo un socio confiable del país en su futuro viaje de desarrollo./.