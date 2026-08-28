Política

Dirigentes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Dirigentes vietnamitas rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los héroes y mártires con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional.

Líderes del partido y del Estado depositan ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires. (Foto: VNA)
Líderes del partido y del Estado depositan ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Una delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, la Presidencia, la Asamblea Nacional y el Gobierno colocó hoy ofrendas florales y rindió tributo al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo por el 81 aniversario del Día Nacinal (2 de septiembre).

La ceremonia contó con la presencia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam; el primer ministro Le Minh Hung; el titular de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Tran Cam Tu, junto con numerosos dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado.

Los delegados expresaron su profundo agradecimiento al Presidente Ho Chi Minh, líder excelso y héroe de la Liberación Nacional, quien dedicó toda su vida a la causa del pueblo y la nación.

Se comprometieron a seguir con firmeza el camino elegido por el Presidente Ho Chi Minh y esforzarse por aplicar creativamente su pensamiento, permitiendo a la nación situarse a la par de las grandes potencias mundiales.

Posteriormente, la delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, la Presidencia, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria colocó ofrendas florales a los héroes y mártires en el monumento de la calle Bac Son, en Hanoi.

El mismo día, las delegaciones de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa; la Comisión Central de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública; el Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Frente de la Patria de Vietnam en Hanoi rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los mártires y héroes./.

VNA
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