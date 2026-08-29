Máximo dirigente vietnamita inspecciona proyectos clave de transporte y educación en Hanoi

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó hoy una inspección sobre el terreno del proyecto de la carretera de circunvalación 1 (tramo Hoang Cau – Voi Phuc) y el de la escuela secundaria Hoang Quan Chi en el barrio de Yen Hoa, en Hanoi.



Con una longitud superior a los 2,2 kilómetros y una sección transversal de 50 metros, y atravesando los barrios de O Cho Dua, Giang Vo y Lang, el primer proyecto reviste una importancia especial para desarrollar la infraestructura de transporte de la capital. La pronta puesta en servicio de esta vía contribuirá a aliviar la congestión del tráfico en la urbe.



Durante su inspección, el máximo dirigente elogió los esfuerzos de Hanoi en las tareas de liberación de terrenos y cuidado de la nueva vida de las personas afectadas por la implementación del proyecto.



Al mismo tiempo, instó a las unidades concernientes a garantizar el ritmo de ejecución del proyecto y esforzarse por poner en funcionamiento lo más temprano posible la obra.



Tras subrayar que el proyecto de la carretera de circunvalación 1 constituye una vía de tráfico fundamental para aliviar la congestión urbana, propuso a las autoridades municipales a intensificar los esfuerzos en aras de persuadir a los residentes de alcanzar un consenso sobre la cesión de terrenos necesaria para poder implementar la obra.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, inspecciona los preparativos para el nuevo año escolar en la escuela secundaria Hoang Quan Chi, en el barrio de Yen Hoa. (Fuente: VNA)





Asimismo, urgió a explicarles con claridad los objetivos del proyecto en el marco del desarrollo integral de la urbe y las ventajas de las favorables políticas de reasentamiento.



Además, ordenó planificar el paisaje urbano y la arquitectura a lo largo de la vía y aplicar medidas estrictas para impedir actividades comerciales que obstaculicen el tráfico, deterioren la estética urbana o supongan graves riesgos de incendio y explosión.



Por otro lado, al inspeccionar el proyecto de la escuela secundaria Hoang Quan Chi, To Lam evaluó altamente la inversión metódica en las instalaciones y expresó su confianza en que la inauguración de la obra y de otros establecimientos educativos en la ciudad satisfarán las crecientes necesidades de aprendizaje de los alumnos de la capital en el nuevo año escolar 2026-2027.



El líder hizo hincapié en la importancia de que la educación debe encaminar hacia un desarrollo integral. Además, la construcción de escuelas necesita cumplir con los estándares establecidos, exigió.



Abogó por una combinación armoniosa de estudios académicos, artes, deportes e idiomas extranjeros, con vistas a cultivar en los estudiantes el amor por el entorno de aprendizaje, así como por la organización de revisiones médicas periódicas para supervisar el estado físico de los menores y la elaboración de planes de atención sanitaria adecuados para ellos.



También enfatizó en la necesidad de identificar y fomentar tempranamente a los alumnos con talento en áreas que abarcan desde las artes y el deporte hasta las disciplinas STEM; alentar a las universidades a ofrecer admisión directa a aquellos con expedientes académicos sobresalientes a lo largo de sus doce años de escolarización; y priorizar la orientación profesional para ayudar a los alumnos a tomar decisiones acordes con sus cualificaciones, capacidades y las necesidades reales de la sociedad.



Con una superficie de casi 13 mil metros cuadrados, la escuela secundaria Hoang Quan Chi es una de las cuatro nuevas escuelas secundarias públicas de Hanoi cuya apertura está prevista para el año académico 2026-2027./.