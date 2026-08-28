Hanoi ofrecerá transporte público gratuito durante las celebraciones del Día Nacional

Hanoi (VNA) - El transporte público subvencionado será gratuito en Hanoi durante cinco días, del 29 de agosto al 2 de septiembre, con motivo de las celebraciones del Día Nacional de Vietnam.



Según informó hoy la empresa Hanoi Metro, los pasajeros podrán viajar gratuitamente en las dos líneas de metro: la 2A Cat Linh-Ha Dong y el tramo elevado de la línea 3.1 Nhon-Hanoi. Ambas funcionarán de las 05:30 a 22:00, con una frecuencia de 10 minutos por tren.



La medida también se aplicará a las 128 rutas de autobuses subvencionados de la capital. Los pasajeros podrán obtener billetes gratuitos directamente en los vehículos o utilizar las aplicaciones y sistemas de pago electrónico habilitados.



La política responde a la decisión de las autoridades municipales de facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante el período festivo, al tiempo que fomenta el uso del transporte público y reduce la presión del tráfico privado.



Hanoi Metro también ofrece hasta el 30 de septiembre un descuento del 15%, con un máximo de 50.000 dongs (unos 1,9 dólares), para los viajes combinados entre servicios de transporte por aplicación y el metro.



Las autoridades municipales han pedido a los organismos competentes garantizar la seguridad y fluidez del servicio, así como reforzar la información y la coordinación en estaciones, paradas y zonas de gran afluencia./.





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