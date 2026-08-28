Sociedad

Equipo K53 parte para la búsqueda de restos de mártires en Laos y Camboya

El Equipo K53 de Quang Ngai enviará 67 oficiales y soldados a Laos y Camboya para buscar y recuperar restos de combatientes caídos.

Los delegados y los miembros del Equipo K53 antes de partir hacia su misión. (Foto: VNA)
Los delegados y los miembros del Equipo K53 antes de partir hacia su misión. (Foto: VNA)

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - En la provincia de Quang Ngai, tuvo lugar hoy una ceremonia de partida y asignación de tareas al Equipo K53, encargado de buscar y recuperar los restos de combatientes caídos en Laos y Camboya durante la estación seca 2026-2027.

El Equipo K53, perteneciente al Mando Militar de la provincia de Quang Ngai, está integrado por 67 oficiales y soldados, distribuidos en tres grupos. Uno de ellos desarrollará sus labores en las provincias laosianas de Champasak, Attapeu y Sekong; otro trabajará en la provincia camboyana de Rattanakiri, mientras que el tercero realizará las tareas de búsqueda y recuperación dentro de la provincia.

La unidad continuará coordinando con las autoridades y las fuerzas armadas de ambos países para realizar labores de investigación, recopilación y verificación de información, así como la búsqueda y recuperación de los restos.

El objetivo es localizar y recuperar al menos 20 conjuntos de restos, contribuyendo así al cumplimiento de las metas de la Campaña de 500 días y noches.

En su intervención durante la ceremonia, la vicepresidenta del Comité Popular de Quang Ngai, Y Ngoc, pidió a la unidad mejorar la recopilación y verificación de información, renovar los métodos de búsqueda de manera flexible y científica, adaptándolos a las características de cada zona, y aprovechar la cooperación de las autoridades, las fuerzas armadas y la población de los países vecinos.

El cumplimiento de la misión deberá garantizar la máxima seguridad, mantener una estricta disciplina y respetar las leyes de Vietnam y las regulaciones vigentes en Laos y Camboya.

Durante la estación seca 2025-2026, el Equipo K53 logró localizar y recuperar 16 conjuntos de restos de mártires en Laos y Camboya, que posteriormente fueron trasladados para su entierro en el Cementerio de Mártires de Ngoc Hoi, en la provincia de Quang Ngai./.

VNA
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