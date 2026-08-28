Sociedad

Turista estadounidense recibe atención de emergencia oportuna en Vietnam

Guardias fronterizos de Vietnam auxiliaron a un turista estadounidense que sufrió síntomas compatibles con un posible ictus al entrar al país desde Laos.

Los agentes de la Estación de Guardias Fronterizos de la Puerta Fronteriza Internacional de Lao Bao, prestan asistencia y atención de emergencia oportuna al turista estadounidense Eugenne Grosman (Fuente: VNA)
Los agentes de la Estación de Guardias Fronterizos de la Puerta Fronteriza Internacional de Lao Bao, prestan asistencia y atención de emergencia oportuna al turista estadounidense Eugenne Grosman (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA)- La Estación de Guardias Fronterizos de la Puerta Fronteriza Internacional de Lao Bao, en la provincia central de Quang Tri, informó hoy que sus agentes prestaron asistencia y atención de emergencia oportuna a un turista estadounidense que sufrió un posible accidente cerebrovascular leve mientras realizaba los trámites de entrada al país.

El turista, identificado como Eugenne Grosman, nacido en 1945, se encontraba realizando los trámites migratorios tras viajar de Laos a Vietnam cuando comenzó a presentar repentinamente síntomas de hipoglucemia y mareos, mostró signos compatibles con un posible accidente cerebrovascular y se desplomó en la puerta fronteriza.

Gracias a la rápida intervención, su estado se estabilizó.

Mientras recibía asistencia de los guardias fronterizos y del personal médico, Eugenne declaró que no tiene familia, esposa ni hijos, y expresó su deseo de donar sus órganos a la ciencia médica en Vietnam después de su fallecimiento, con el fin de contribuir a salvar vidas y brindar a más pacientes una oportunidad de recuperarse. /.

VNA
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