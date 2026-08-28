Discurso del secretario general del Partido y presidente To Lam en la ceremonia por el 81.º aniversario del Día Nacional

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa presidieron la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre), celebrada esta noche en la Ópera Ho Guom, en Hanoi.

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presenta a los lectores el texto íntegro del discurso pronunciado por el máximo diriegente en el evento.

¡Distinguidos delegados e invitados! ¡Estimados camaradas, compatriotas y amigos internacionales!



Hoy, en el ambiente heroico de estos históricos días de otoño, en Hanoi, capital milenaria de Vietnam, celebramos solemnemente el 81.º aniversario del Día Nacional de la República Socialista de Vietnam, una brillante página de la historia de la construcción, defensa y desarrollo de la nación vietnamita.



En nombre del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, doy mi más cordial bienvenida y extiendo mis más sinceros saludos a los camaradas dirigentes y exdirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Frente de la Patria de Vietnam; a los veteranos revolucionarios, los Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, los Héroes del Trabajo, las personalidades destacadas, intelectuales y dignatarios religiosos; a los representantes de los trabajadores de todos los sectores de la sociedad; a los Embajadores y Jefes de las Representaciones de las organizaciones internacionales en Vietnam; a los distinguidos invitados; así como a todos nuestros compatriotas en todo el país y los vietnamitas residentes en el extranjero.



¡Estimados camaradas, compatriotas y amigos internacionales!



Cada otoño, millones de corazones vietnamitas vuelven a conmoverse al recordar la histórica plaza Ba Dinh, donde, hace 81 años, el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia, proclamando ante el mundo el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista de Vietnam.



Cada palabra, cada frase de aquella histórica proclama, pese a haber atravesado innumerables vicisitudes de la historia, conserva intacto su valor. Su eco sigue resonando en la conciencia de cada vietnamita y constituye la fuente de la fuerza de la gran unidad nacional: “Vietnam tiene el derecho a disfrutar de la libertad y la independencia y de hecho se ha convertido en un país libre e independiente. Todo el pueblo vietnamita está decidido a emplear todo su espíritu y su fuerza, su vida y sus bienes para salvaguardar la libertad y la independencia”.



En el ambiente sagrado de la celebración del “Festival de la Independencia”, cada vietnamita siente con mayor profundidad el valor de la “independencia” y la “libertad”. Esta es una ocasión para expresar nuestra infinita gratitud por los inmensos méritos del Presidente Ho Chi Minh; rendir un profundo homenaje a los revolucionarios que nos precedieron, los héroes y mártires que lucharon y sacrificaron valientemente sus vidas por la independencia, la soberanía, la reunificación y la integridad territorial de la Patria; así como las enormes contribuciones del pueblo vietnamita, que ha trabajado y desplegado su creatividad para construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, fuerte, civilizado y feliz, que avanza firmemente hacia el socialismo.



¡Estimados camaradas, compatriotas y amigos internacionales!



El Presidente Ho Chi Minh dijo una vez: “La unidad es una fuerza invencible”. A lo largo de los últimos 81 años, esa “fuerza invencible” no solo ha llevado a la Revolución vietnamita de una victoria a otra, sino que también ha permitido al pueblo vietnamita alcanzar logros extraordinarios y grandes conquistas de trascendencia histórica en la causa de la construcción y defensa de la Patria.



De un país sin reconocimiento internacional, Vietnam es hoy un país que mantiene relaciones diplomáticas con 194 Estados, incluidos todos los miembros de las Naciones Unidas; cuenta con marcos de relaciones de Asociación Estratégica y Asociación Integral con 45 socios; es miembro de 70 importantes organizaciones internacionales y participa en 17 acuerdos de libre comercio.



De un país gravemente devastado por la guerra, Vietnam se ha convertido en una economía dinámica, profundamente integrada en la economía mundial, con un importante volumen comercial y un papel relevante como eslabón de las cadenas globales de producción. En particular, partiendo de una economía atrasada, Vietnam ha avanzado rápidamente y, tras 40 años de Renovación (Doi Moi), se ha convertido en una economía de ingreso mediano alto.



De un país que ha sufrido enormes pérdidas y sacrificios, el pueblo vietnamita ha luchado con firmeza para conquistar y preservar la independencia y la reunificación nacional a través de las vicisitudes de la historia; y ha avanzado paso a paso en la construcción de un país pacífico, estable y en desarrollo, donde el pueblo disfruta de una vida libre, próspera y feliz y ejerce su derecho a ser dueño del país, convirtiéndolo hoy en un destino atractivo, seguro, acogedor y hospitalario para numerosos inversores y amigos internacionales. Este es un camino forjado con la voluntad indomable, el espíritu de unidad y el anhelo incesante de progreso de toda la nación. Es también el camino revolucionario bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, que siempre ha hecho del servicio al pueblo su razón de ser. Y es, asimismo, un camino marcado por el valioso apoyo y la generosa ayuda de los amigos internacionales y de los pueblos del mundo que han acompañado a Vietnam.



¡Estimados camaradas, compatriotas y amigos internacionales!



El Día Nacional de este año se celebra en un ambiente completamente nuevo, que marca un punto de inflexión en la historia de Vietnam. Tras la era de la independencia, la de la reunificación y la de la Renovación, el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam ha marcado la entrada del país en una nueva era de desarrollo, orientada hacia la construcción de un Vietnam rico, fuerte y próspero.



Al mirar retrospectivamente el glorioso camino recorrido desde 1945 hasta hoy, cada ciudadano vietnamita siente un profundo orgullo y una gran autoestima nacional, y tiene aún más confianza en el camino hacia la materialización de los objetivos estratégicos, con la mirada puesta en dos hitos históricos centenarios: para 2030, con motivo del centenario de la fundación del glorioso Partido Comunista de Vietnam, el país se convertirá en una nación con una industria moderna y de ingreso mediano alto; y para 2045, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Democrática de Vietnam, Vietnam será un país desarrollado, de altos ingresos, próspero y feliz.



En el camino hacia la nueva era, el Partido Comunista de Vietnam siempre sitúa al “pueblo como sujeto y como centro”. Todos los lineamientos y políticas parten verdaderamente de la realidad, las aspiraciones, los derechos y los intereses legítimos del pueblo, y tienen como objetivo último procurar su bienestar y felicidad.



¡Estimados camaradas, compatriotas y amigos internacionales!



A lo largo del camino histórico recorrido, Vietnam ha recibido el valioso apoyo y la inestimable ayuda de la comunidad internacional. Con este motivo, el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam expresan su más sincero agradecimiento y esperan seguir contando con el acompañamiento, el apoyo y la estrecha cooperación de nuestros amigos, socios, la comunidad empresarial y los inversores extranjeros en el proceso de integración internacional de Vietnam en esta nueva era de desarrollo.



En un mundo tan profundamente interdependiente y estrechamente conectado como el actual, cualquier inestabilidad en un país o una región afecta a la seguridad y al desarrollo del mundo en su conjunto. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver por sí solo los asuntos de carácter global. Debemos adoptar una visión estratégica proactiva, profundizar la integración internacional y contribuir a preservar la estabilidad, la paz y el desarrollo en un mundo lleno de incertidumbres.



Trabajemos juntos para fortalecer el diálogo y la cooperación, y resolver las controversias y los conflictos sobre la base de los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de construir una paz duradera y promover un desarrollo sostenible e inclusivo en el mundo. Debemos unir esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales y convertir la revolución científico-tecnológica en una fuerza positiva al servicio del desarrollo de la humanidad. “Juntos”, superaremos todos los desafíos; “juntos”, podremos construir un mundo de paz, estabilidad y desarrollo sostenible.



Vietnam está dispuesto a tender puentes para la cooperación y el diálogo, y a participar de manera cada vez más sustantiva en la solución de los asuntos comunes de la comunidad internacional; apoya un sistema multilateral basado en la igualdad y la justicia, con las Naciones Unidas como eje central. Para nosotros, esto no solo reafirma la responsabilidad de Vietnam, sino que también expresa nuestra profunda gratitud por el sincero y desinteresado apoyo y la valiosa ayuda que los amigos y pueblos de todo el mundo han brindado a Vietnam a lo largo de más de 80 años de construcción y defensa de la nación.



Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de la República Socialista de Vietnam, deseo a los distinguidos delegados e invitados, a nuestros compatriotas, camaradas y amigos internacionales mucha salud y felicidad, y que sigamos avanzando juntos en el camino hacia la construcción de un Vietnam rico, fuerte, democrático, justo y civilizado. Que la paz, la cooperación y el desarrollo sigan siendo la corriente predominante en las relaciones internacionales, en aras de un mundo mejor para las generaciones venideras.



¡Muchas gracias!