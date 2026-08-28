Política

Unión de Mujeres de Vietnam expresa condolencias a afectados por inundaciones repentinas en China

La Unión de Mujeres de Vietnam expresó sus condolencias y solidaridad con las comunidades afectadas por las inundaciones repentinas en la frontera entre China y Nepal.

Se están llevando a cabo operaciones de rescate en la zona del deslizamiento de tierra en el condado de Jilong, Región Autónoma del Tíbet, China. (Foto: Xinhua/VNA)
Se están llevando a cabo operaciones de rescate en la zona del deslizamiento de tierra en el condado de Jilong, Región Autónoma del Tíbet, China. (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA)– La presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam (UMV), Le Thi Thuy, envió hoy una carta a Shen Yiqin, titular de la Federación Nacional de Mujeres de China (FNMC), para expresar su solidaridad con las mujeres y las personas de las zonas gravemente afectadas por las inundaciones repentinas ocurridas el 26 de agosto a lo largo de la frontera entre China y Nepal.

En la carta, Le Thi Thuy transmitió sus sentidas condolencias y profunda solidaridad a Shen Yiqin, así como a las mujeres y personas de las zonas afectadas, por las pérdidas y dificultades ocasionadas por el desastre natural.

Vietnam y China son países socialistas vecinos, unidos por una amistad tradicional de larga data y la proximidad geográfica. En el espíritu de amistad, solidaridad y estrechos lazos entre ambos países, la UMV y las mujeres vietnamitas de todos los sectores de la sociedad siempre han mostrado sincera preocupación y solidaridad con las mujeres y el pueblo chinos.

“Confiamos en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, con la dirección del Gobierno, la coordinación de las organizaciones de mujeres de todos los niveles y los esfuerzos de las autoridades competentes y del pueblo chino, las labores de búsqueda y rescate y de recuperación tras el desastre natural se llevarán a cabo de manera eficaz, ayudando a las localidades afectadas a recuperarse rápidamente, reanudar la producción y restablecer los medios de vida de la población”, escribió.

La presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam también expresó su esperanza de que las mujeres y las personas de las zonas afectadas mantengan la fortaleza, superen las dificultades y pronto estabilicen sus vidas. /.

VNA
#inundaciones #China #Nepal
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