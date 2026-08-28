Vietnam y China comparten experiencias sobre reforma judicial y tribunales digitales

Beijing (VNA) - Una delegación de alto nivel del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, encabezada por su presidente Nguyen Van Quang, realizó del 26 al 28 de agosto una visita de trabajo a la provincia china de Sichuan para intercambiar experiencias sobre reforma judicial, supervisión de los procesos y transformación digital de los tribunales.



Durante su estancia, la delegación sostuvo una reunión con el Tribunal Popular Superior de Sichuan y visitó el Tribunal Popular de la Nueva Área de Tianfu y el Tribunal de Turismo y Protección Ambiental de Jiezi, perteneciente al Tribunal Popular de Chongzhou.



En la reunión con Chen Zhijun, presidenta del Tribunal Popular Superior de Sichuan, y otros dirigentes, jueces y funcionarios judiciales, Nguyen Van Quang valoró los resultados del tribunal provincial en materia de enjuiciamiento, gestión de un elevado volumen de casos, aplicación de tecnologías de la información y supervisión de los tribunales inferiores.



Las dos partes intercambiaron experiencias sobre los mecanismos de supervisión judicial, la revisión de sentencias y la reapertura de procesos, desde la recepción y selección de solicitudes hasta la detección de errores en sentencias y decisiones firmes y los procedimientos para decidir nuevos juicios.



También abordaron el uso de la supervisión judicial para orientar la labor profesional, unificar la aplicación de la legislación y mejorar la calidad de las decisiones de los tribunales inferiores.



Nguyen Van Quang destacó que la experiencia china para conciliar la corrección oportuna de errores judiciales con la estabilidad y validez de las sentencias y decisiones firmes constituye una referencia útil para Vietnam en el perfeccionamiento de su legislación y la mejora de la calidad de los procesos judiciales.

El presidente del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, Nguyen Van Quang, y la delegación visitan y estudian el funcionamiento del Tribunal Popular de la Nueva Área de Tianfu, provincia de Sichuan. (Foto: VNA)



Durante la visita al Tribunal Popular de la Nueva Área de Tianfu, la delegación estudió el modelo de “Tribunal Inteligente de Tianfu”, con especial atención al uso de tecnologías en la gestión de casos, la creación y explotación de expedientes electrónicos, el apoyo a los jueces en el estudio de los expedientes y la aplicación de inteligencia artificial (IA).



Nguyen Van Quang afirmó que la construcción de tribunales electrónicos y el avance hacia tribunales digitales constituyen una prioridad para el Tribunal Popular Supremo de Vietnam. Subrayó que la IA debe utilizarse como herramienta de apoyo a los jueces, no para sustituirlos, y que su aplicación debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos judiciales.



El Tribunal Popular de la Nueva Área de Tianfu funciona bajo el modelo de “dos rótulos, un solo aparato” y desempeña simultáneamente las funciones del Tribunal Popular de la Nueva Área de Tianfu y del Tribunal Popular de la Zona Piloto de Libre Comercio de Sichuan.



La delegación vietnamita visitó asimismo el Tribunal de Turismo y Protección Ambiental de Jiezi, perteneciente al Tribunal Popular de Chongzhou, primera unidad piloto de “Tribunal Digital” de Sichuan. Esta institución tiene competencia especializada para resolver casos relacionados con los recursos naturales y el medioambiente, así como controversias vinculadas con la cultura y el turismo.



Las actividades en Sichuan permitieron a la delegación vietnamita conocer experiencias prácticas sobre supervisión judicial, transformación digital y modelos de tribunales especializados, al tiempo que contribuyeron a fortalecer el intercambio y la cooperación entre los tribunales de ambos países./.