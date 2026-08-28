Comité Permanente del Parlamento examina el proyecto de ley sobre acuerdos internacionales

Hanoi (VNA) - Durante la quinta sesión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinó hoy el proyecto de Ley sobre Acuerdos Internacionales (revisada).



La sesión tuvo lugar coincidiendo con el 81.º aniversario del Día Tradicional del sector diplomático de Vietnam (28 de agosto de 1945). En representación del Comité Permanente del Parlamento, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Doan Anh, felicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, así como a todos los funcionarios, empleados públicos, trabajadores y demás integrantes del sector diplomático.



Al presentar el informe del Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, señaló que la reforma de la Ley tiene como objetivo institucionalizar las orientaciones y lineamientos de política exterior del Partido, especialmente las resoluciones estratégicas sobre integración internacional y el fortalecimiento del liderazgo en la firma y aplicación de los compromisos internacionales.



El proyecto de ley busca superar las limitaciones de la legislación vigente, ampliar los sujetos facultados para suscribir acuerdos, reforzar la descentralización y la delegación de competencias, simplificar los procedimientos e impulsar la aplicación de la ciencia y la tecnología, con el propósito de elevar la eficacia en la implementación de los acuerdos internacionales.



El proyecto consta de seis capítulos y 48 artículos, e incorpora numerosas novedades. Entre ellas, precisa con mayor claridad la diferencia entre acuerdos y tratados internacionales, y reafirma que estos no generan, modifican ni extinguen los derechos y obligaciones de Vietnam conforme al derecho internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

Asimismo, el proyecto incorpora nuevos sujetos facultados para suscribir acuerdos, como las juntas de gestión de parques industriales, zonas francas y económicas dependientes de los Comités Populares provinciales, así como las unidades de servicios públicos adscritas a ministerios, organismos de rango ministerial, Comités Populares provinciales y Comités Populares de zonas especiales.



Al mismo tiempo, elimina algunos sujetos en consonancia con los requisitos de racionalización del aparato estatal, entre ellos las direcciones generales dependientes de los ministerios, los Comités Populares de nivel distrital y determinados organismos de la Asamblea Nacional y del Gobierno.



Por otra parte, el proyecto establece que el Primer Ministro presentará al Presidente del Estado los acuerdos internacionales suscritos en nombre del Estado para su decisión.



También incorpora procedimientos simplificados para situaciones urgentes relacionadas con la defensa, la seguridad, la asistencia de emergencia, los desastres naturales y las epidemias. Se propone además la firma electrónica, la transformación digital y la creación de una base de datos nacional sobre compromisos internacionales para mejorar la eficacia de la gestión.



En su informe preliminar de evaluación, el coronel general Le Tan Toi, presidente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, afirmó que la reforma de la Ley es necesaria y consideró que el proyecto reúne las condiciones para ser sometido a la consideración de la Asamblea Nacional en su segundo período de sesiones.



No obstante, el órgano encargado de la evaluación solicitó al Gobierno aclarar la capacidad para garantizar los recursos financieros, humanos y de infraestructura digital necesarios ante la ampliación de los sujetos facultados para suscribir acuerdos. Asimismo, recomendó estudiar la incorporación de los Comités Populares de nivel comunal de las zonas no fronterizas como sujetos autorizados para suscribir acuerdos, en el contexto de la aplicación del modelo de administración local de dos niveles, así como perfeccionar el mecanismo de autenticación de las firmas electrónicas de las partes extranjeras.



Al intervenir en la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que la reforma de la Ley es necesaria para responder a las exigencias de la integración internacional y adecuarse al modelo de administración local de dos niveles.



Tran Thanh Man respaldó la ampliación de los sujetos facultados para suscribir acuerdos, pero exigió un control estricto para evitar la dispersión y la falta de uniformidad en las actividades exteriores.



En cuanto a los Comités Populares de nivel comunal, especialmente los de las zonas fronterizas, señaló que es necesario establecer claramente los ámbitos y procedimientos de aprobación, dado que sus capacidades y recursos siguen siendo limitados. Asimismo, pidió precisar la delimitación entre acuerdos y tratados internacionales, garantizando la coherencia con la Ley de Tratados Internacionales de 2025.



Respecto a la descentralización y delegación de competencias, el dirigente parlamentario señaló que estas deben estar vinculadas a la capacidad institucional, la rendición de cuentas y los mecanismos de inspección y supervisión. También consideró necesario definir claramente las responsabilidades de los organismos encargados de cada acuerdo y establecer mecanismos para poner fin o retirar aquellos acuerdos que resulten ineficaces, al tiempo que se refuerza la función de supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Al concluir el debate, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Doan Anh, pidió al Gobierno que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores a incorporar plenamente las opiniones formuladas y acelerar la finalización del expediente del proyecto de ley, a fin de garantizar su calidad y el cumplimiento del calendario previsto para su presentación ante la Asamblea Nacional. La Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores recibió el encargo de dirigir, en coordinación con los órganos pertinentes de la Asamblea Nacional, el proceso de evaluación oficial.



También en la mañana del 28 de agosto, con el respaldo unánime del 100% de los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, el órgano aprobó una Resolución sobre las funciones, tareas, competencias y estructura organizativa de la Oficina de la Asamblea Nacional, que sustituye a la Resolución No. 74/2025/UBTVQH15. La resolución entrará en vigor el 28 de agosto de 2026./.