Vietnam crea la ciudad de Quang Ninh sobre la base de la antigua provincia

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asistió hoy a la ceremonia de anuncio de la creación de la ciudad de Quang Ninh, sobre la base de la totalidad del territorio y la población de la antigua provincia homónima, un hito que abre una nueva etapa de desarrollo para la localidad.



En la ceremonia, To Lam entregó la Resolución N.º 36/2026/QH16 de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura sobre la creación de la ciudad de Quang Ninh y otorgó la Orden del Trabajo de primera clase al Comité partidista, la administración y el pueblo de la localidad.



En su discurso, el máximo dirigente destacó la posición estratégica de Quang Ninh en la construcción y defensa de la Patria, con sus zonas montañosas, extensas áreas marítimas, larga frontera y numerosos ríos y desembocaduras. La localidad constituye un importante bastión de seguridad y una puerta de intercambio comercial en el noreste del país.



Desde su establecimiento en 1963, generaciones de cuadros y ciudadanos han contribuido a transformar una tierra marcada por la guerra en una región dinámica. Durante el proceso de renovación, Quang Ninh también se ha situado a la vanguardia en la transformación de los modelos de desarrollo y de la visión económica.



To Lam subrayó que la creación de la ciudad no supone simplemente un cambio de nombre o una reorganización administrativa, sino un salto cualitativo en el proceso de desarrollo. La gobernanza deberá ser más moderna, la economía más verde, las infraestructuras más integradas, la cultura más valorada y la calidad de vida de la población más elevada.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)

La visión estratégica es construir una ciudad moderna, ecológica, inteligente y con identidad propia; convertirla en un polo de crecimiento dinámico del Norte y en un centro de la economía marítima, el turismo, los servicios y las industrias de alta tecnología, además de crear un entorno atractivo para vivir, visitar e invertir.



Para alcanzar estos objetivos, el líder pidió construir una organización del Partido y un sistema político transparentes y sólidos, modernizar profundamente la gestión urbana y evaluar su desempeño mediante resultados concretos y el nivel de satisfacción de la población y las empresas.



Asimismo, instó a Quang Ninh a acelerar la transición del modelo “marrón” al “verde”, modernizando el sector del carbón para elevar la seguridad, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y proteger el medio ambiente. Paralelamente, deberá impulsar las industrias manufacturera y de procesamiento, las tecnologías avanzadas, las energías limpias, la logística y los servicios de alto valor añadido.



También llamó a acelerar el desarrollo de la economía digital y de datos, la inteligencia artificial y la innovación, con el objetivo de construir un ecosistema de emprendimiento capaz de atraer talento e inversores estratégicos.



El mar, señaló, debe convertirse en un espacio estratégico de desarrollo mediante el fortalecimiento de las actividades portuarias, el transporte, la logística, el turismo marítimo e insular, la acuicultura de alta tecnología y otros sectores emergentes de la economía azul.



Quang Ninh también debe desarrollar una economía fronteriza moderna y eficiente, ampliar la integración regional y la cooperación transfronteriza y participar más profundamente en las cadenas de valor regionales y mundiales, sin sacrificar el patrimonio, el medio ambiente ni la calidad de vida por un crecimiento a corto plazo.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, otorga la Orden del Trabajo de primera clase al Comité partidista, la administración y el pueblo de Quang Ninh. (Foto: VNA)



To Lam pidió que la nueva ciudad sea planificada con una visión de largo plazo, integrando los espacios urbano, industrial, portuario, fronterizo, montañoso e insular. Las infraestructuras de transporte deben anticiparse a las necesidades del desarrollo, mientras que las redes digitales y los sistemas de energía, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos, sanidad y educación deben desarrollarse de forma coordinada.



La expansión urbana, enfatizó, no debe implicar la pérdida de identidad. La conservación del patrimonio debe vincularse a la generación de medios de vida para la población, mientras que el desarrollo turístico debe avanzar de manera profesional, civilizada y responsable.



La ciudad también deberá prestar mayor atención a las zonas montañosas y fronterizas, las islas y las comunidades de minorías étnicas, reduciendo las brechas de ingresos y mejorando el acceso a los servicios públicos. Asimismo, deberá garantizar una atención adecuada a las personas con méritos revolucionarios, los grupos vulnerables y los trabajadores.



El mandatario recordó que todos los planes, obras y grandes proyectos deben incorporar desde el principio los requisitos de defensa nacional y seguridad. Para ello, es necesario anticiparse a los riesgos tradicionales y no convencionales, proteger la soberanía fronteriza, marítima, energética, cibernética y económica y garantizar el orden y la seguridad social.



El dirigente recordó que todos los planes, obras y grandes proyectos deben incorporar desde el principio los requisitos de defensa nacional y seguridad. Para ello, es necesario anticiparse a los riesgos tradicionales y no convencionales, proteger la soberanía fronteriza, marítima, energética, cibernética y económica y garantizar el orden y la seguridad social.



También instó a ampliar las relaciones con socios nacionales e internacionales y profundizar la integración mundial, preservando al mismo tiempo la independencia, la autodeterminación y los intereses del país.



To Lam expresó su confianza en que, gracias a su tradición histórica, sus ventajas diferenciadas y una población con grandes aspiraciones, la ciudad de Quang Ninh avanzará hacia un desarrollo más rápido, verde y próspero, consolidándose como un motivo de orgullo para la región del Noreste y todo el país.



Por su parte, Quan Minh Cuong, secretario del Comité partidista de Quang Ninh, reafirmó el compromiso de la organización del Partido de mantener la unidad, fortalecer la disciplina e impulsar decididamente la renovación para convertir la ciudad en un modelo de desarrollo ecológico, moderno, innovador e integrado internacionalmente.



Previamente, To Lam y los delegados recorrieron una exposición sobre la Planificación Urbana hasta 2050, con visión hasta 2075. La muestra presenta las orientaciones de desarrollo de Quang Ninh desde el presente hacia el futuro, junto con sus logros socioeconómicos y sectores tecnológicos de vanguardia./.