Vietnam envía condolencias por el fallecimiento del rey Harald V de Noruega

Hanoi (VNA) – Al conocer el fallecimiento del rey Harald V de Noruega, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de Vietnam, To Lam, envió hoy un mensaje de condolencias a la rReina y a la familia real de Noruega.



El primer ministro Le Minh Hung trasmitió pésame a su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, hizo lo propio con el titular del Parlamento de Noruega, Masud Gharahkhani.



Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, envió un mensaje de condolencias a su homólogo noruego, Espen Barth Eide./.

VNA