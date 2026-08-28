Vietnam reafirma su soberanía sobre Hoang Sa

Hanoi (VNA) –Vietnam cuenta con suficientes pruebas históricas y fundamentos jurídicos para afirmar su soberanía sobre el archipiélago de Hoang Sa, incluidos el arrecife Hai Sam y la isla Ba Ba, de conformidad con el derecho internacional, subrayó hoy la vocera de la Cancillería, Pham Thu Hang.
La funcionaria reiteró que la posición de Vietnam respecto al archipiélago de Hoang Sa (Paracel) es clara y coherente, en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la reacción de Hanoi ante las actividades ilegales de recuperación de tierras y construcción llevadas a cabo por China en el arrecife Hai Sam y la isla Ba Ba.
Vietnam reafirma que todas las actividades realizadas por un país extranjero en el archipiélago de Hoang Sa, incluidos el arrecife Hai Sam y la isla Ba Ba, sin la autorización de Vietnam, son totalmente ilegales y carecen de valor, afirmó.
Declaró que Vietnam se opone resueltamente a estas actividades, ha presentado serias gestiones al respecto y ha reiterado su posición sobre esta cuestión, exigiendo el cese inmediato de dichas actividades y que no vuelvan a repetirse./.
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