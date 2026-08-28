Vietnam prioriza el fortalecimiento de las relaciones con Laos

Hanoi (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung afirmó que Vietnam concede la máxima prioridad a la consolidación de su solidaridad especial con Laos y se comprometió a coordinarse más estrechamente con el país vecino para eliminar obstáculos y facilitar la inversión y la cooperación empresarial bilateral.



El jefe del Gobierno hizo estas declaraciones al recibir hoy en Hanoi al viceprimer ministro y titular de Finanzas de Laos, Santiphab Phomvihane, quien se encuentra en la capital vietnamita para asistir a la reunión intermedio de 2026 del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos sobre Cooperación Bilateral.



El primer ministro anfitrión dio la bienvenida a Santiphab, quien también preside el Comité de Cooperación Laos-Vietnam, y señaló que su visita brinda una oportunidad para revisar la implementación del Plan de Cooperación 2026 entre ambos Gobiernos y preparar la 49.ª reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos.



Valoró los avances positivos en las relaciones bilaterales y destacó que los vínculos políticos y diplomáticos, así como la cooperación en materia de seguridad y defensa, se han mantenido sólidos y basados en la confianza mutua.



La cooperación en educación y formación, los intercambios entre los pueblos y las conexiones de transporte también se han ampliado, contribuyendo a fortalecer la estrecha amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países, dijo.



Reafirmó la disposición de Vietnam a trabajar estrechamente con Laos para resolver las dificultades y facilitar las operaciones y las inversiones de las empresas de ambos países. Alentó la ejecución de proyectos de gran escala, con una fuerte conectividad y efectos de propagación, que puedan contribuir de manera práctica al desarrollo socioeconómico de cada país.



En cuanto a la cooperación entre los dos ministerios de Finanzas, el líder vietnamita valoró altamente la implementación activa del acuerdo de cooperación para el período 2026-2030 tras la reestructuración y racionalización del aparato estatal en ambos países, señalando que ello contribuirá a mejorar la calidad y eficacia de la cooperación financiera en la nueva etapa.



Instó a ambos ministerios a intensificar el intercambio de experiencias en gestión presupuestaria, fiscalidad, aduanas, deuda pública, inversión y gestión de activos públicos, al tiempo que aceleran la transformación digital y los pagos sin efectivo en el sector financiero.



También pidió una coordinación más estrecha en la gestión y el uso eficaz de los recursos para el desarrollo, especialmente la inversión pública, los préstamos y la ayuda de Vietnam a Laos.



Sugirió a la parte laosiana crear condiciones favorables para las empresas e inversores vietnamitas que operan en Laos, promover proyectos de conectividad del transporte, logística, puertas fronterizas, comercio fronterizo, energía y corredores económicos, así como reforzar la coordinación a través de la ASEAN y los mecanismos financieros regionales.



Celebró los resultados de la reunión de mitad de período de 2026 de los Comités de Cooperación Vietnam-Laos y Laos-Vietnam y destacó su papel en la coordinación de la implementación de los acuerdos y proyectos de cooperación.



Instó a ambos comités a seguir desempeñando su función coordinadora, revisar y acelerar de manera proactiva la implementación de los acuerdos de alto nivel, los resultados de la 48.ª reunión del Comité Intergubernamental y el plan de cooperación entre ambos Gobiernos, así como proponer soluciones para superar los obstáculos y coordinar la ejecución eficaz de los proyectos clave.



Por su parte, Santiphab transmitió los saludos del primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, al primer ministro Le Minh Hung y a otros dirigentes de alto nivel de Vietnam.



El funcionario laosiano expresó su agradecimiento por el continuo apoyo de Vietnam al desarrollo socioeconómico de Laos, la estabilización macroeconómica, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la capacidad de gestión estatal.



Asimismo, manifestó su esperanza de que Vietnam continúe coordinándose y brindando apoyo, particularmente en materia de finanzas públicas y gestión presupuestaria, movilización de recursos y mejora del entorno de inversión y negocios.



También pidió a ambas partes seguir alentando a las empresas vietnamitas a invertir en los sectores prioritarios de Laos, contribuyendo a reforzar la complementariedad entre las dos economías./.



VNA